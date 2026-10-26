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Aleksandar Stanojević: "Najbolji srpski trener mi rekao samo jednu riječ"

Aleksandar Stanojević: "Najbolji srpski trener mi rekao samo jednu riječ"

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Novi trener Partizana je Aleksandar Stanojević, a na to je uticao i Marko Nikolić sa kojim je komunicirao.

Stanojević preuzimanju Partizana rekli su mi da je to ludost Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ

Fudbaleri Partizana imaju novog trenera - počinje četvrti mandat Aleksandra Stanojevića. Povratnik na klupu Partizana nije bio siguran da li želi da se vrati u Humsku, ali je presudio jedan kratak razgovor sa "najboljim srpskim trenerom" Markom Nikolićem.

Nekadašnji trener Partizana koji sada predvodi AEK iz Atine poslao je poruku Stanojeviću, pitao ga da li se vraća u klub i da li ima osjećaj da je to prava odluka. Upravo to je Stanojeviću poslužilo da "presječe".

"Naš najbolji srpski trener me je pitao da li osjećam u stomaku i da li dolazim. Rekao sam mu da ne znam još i da osjećam u stomaku. Dao sam mu odgovor i prije nego direktoru. Rekao mi je samo - srećno. Naravno, pričam o Marku Nikoliću", rekao je Stanojević.

Pričao je novi trener Partizana i sa drugim ljudima, ali oni nisu situaciju vidjeli na isti način kao Nikolić. Ubjeđivali su ga da je to ludost, da je već isprobao sve u Humskoj i da ne treba da se vraća - ali, presudilo je nešto jače.

"Svi oko mene su rekli da je ludost. 'Otkud sad ti, šta ćeš da uradiš što nisi već uradio. Bio si fenomenalan, navijači su te voljeli, pa su te onda kudili i sve si prošao'. E, to je ludost. Rekli su mi pre tri dana da dolazim i rekao sam - ma, nema šanse. I stvarno nisam razmišljao. Kad me je Raća pozvao gledao sam broj i nisam vjerovao. Da ne patetišem ovdje o grobarstvu. Od 1988. sam u klubu, kao igrač kadeta, omladinaca, prvotimac, pomoćni i glavni trener. Dugo sam ovdje i ne ide da pričam o emocijama. To je ta ludost, koju ne kontrolišete", dodao je novi trener Partizana.

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Aleksandar Stanojević FK Partizan

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