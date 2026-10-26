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Stanojević odmah mora da promijeni Partizan: Iz Humske ga zvali jer zna kako se to radi

Stanojević odmah mora da promijeni Partizan: Iz Humske ga zvali jer zna kako se to radi

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Novi trener Partizana je Aleksandar Stanojević, koji nasleđuje Sašu Ilića i odmah dobija težak zadatak.

Šta Aleksandar Stanojević mora da promijeni u PArtizanu Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Partizan se nakon kratkog i ne preterano uspješnog mandata rastaje sa Sašom Ilićem, a na klupu crno-bijelih vratio se Aleksandar Stanojević! Ovo je četvrti mandat temperamentnog stručnjaka na klupi kluba iz Humske.

Jasno je da Stanojevića čeka izuzetno mnogo posla nakon preuzimanja komande nad prvim timom Partizana. Ekipa nije po njegovom ukusu, situacija na tabeli jako je blizu katastrofalne, a vremena za popravku nema mnogo.

Ipak, Stanojević je još jednom rekao "Da" kada je telefon zazvonio, a poziv bio iz Humske. Kada god Partizan zove, Aleksandar Stanojević se prihvati posla bez obzira koliko je izazov postavljen pred njega težak.

A bilo je stvarno svakakvih situacija tokom prethodna tri mandata... Od osvajanja titula u onom prvom, preko izuzetno dramatične borbe protiv Crvene zvezde u drugom, pa sve do veoma ružnog rastanka na kraju trećeg. Vrijeme je za četvrti, u kojem će Stanojeviću biti najteže do sada.

Šta Stanojević prvo mora da uradi?

Nakon samo dva dana tokom kojih će biti trener Partizana, Aleksandar Stanojević će crno-bijele voditi protiv Radničkog iz Niša, u odloženom meču četvrtog kola Superlige. Partizan taj meč, jednostavno, mora da pobijedi.

Upravo je nedostatak pobeda najveći problem crno-bijelih u ovoj sezoni. Na prvih 12 mečeva u Superligi Srbije imaju samo tri trijumfa i čak sedam poraza, od kojih su neki upisani i protiv timova kojima je predviđeno daleko niže mjesto na tabeli.

Partizanu očigledno fali pobjedničkog mentaliteta, a on bi morao da se gradi i kroz rad sa trenerom koji je klubu već donosio trofeje. Često je u prošlosti Stanojević izvlačio maksimum iz igračkog kadra Partizana, pa će biti potrebno da to uradi i ovog puta - da nauči ekipu kako se pobjeđuje, da položajem na tabeli ne bi brukala više od 80 godina klupske istorije.

Kako će Stanojević promijeniti Partizan?

Ostalo je svega nekoliko utakmica do kraja jesenjeg dijela sezone. Nakon što nadoknade meč protiv Radničkog u Nišu, fudbaleri Partizana će u drugom ciklusu igrati protiv Zemuna, Mačve, IMT-a i oba Radnička. Već na tim mečevima moraćemo da vidimo reakciju.

Tokom prethodnih mandata Aleksandar Stanojević je gradio kompaktan, vrlo čvrst Partizan koji je znao da igra na pobjedu, sa malo primljenih golova i sa mnogo energije. Zbog tog stila su ga godinama voljeli navijači u Humskoj, a utisak je da to Partizanu nedostaje.

Prije svega, ekipa Partizana ima veoma poroznu odbranu. Od svih timova u ligi samo su Zemun (25) i OFK Beograd (23) primili više golova od crno-bijelih (22), ali Partizan ima meč manje od njih i mogao bi da ih stigne u sredu. Ipak, očekuje se da sa Stanojevićem na klupi ne gledamo takav Partizan i da to bude njegov prvi "pečat" u novom mandatu.

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Tagovi

FK Partizan Aleksandar Stanojević

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