Saša Ilić napustio Partizan

Prema navodima medija Saša Ilić je i zvanično napustio Partizan.

Izvor: MN PRESS

Saša Ilić više nije trener Partizana, javlja "Mocart sport". Nakon poraza od Čukaričkog 2:0 u Superligi Srbije on je odlučio da napusti klupu crno-bijelih i ovoga puta uprava nije mogla da ga ubijedi da ostane.

Već jednom je ove sezone podnio ostavku Saša Ilić, ali se predomislio i ostao na klupi. Sada je uprava željela da ga ubijedi da i dalje vodi ekipu, ali je prema informacijama "Mocart sporta" on odlučio da ode.

Nakon sedmog poraza Partizana u Superligi on je otišao sa klupe, a vidjećemo ko će sada sesti na užarenu klupu crno-bijelih. Naredni meč je već u srijedu kada se igra protiv Radničkog u Nišu u odloženom meču četvrtog kola Superlige. Nakon 13 kola Superlige Partizan ima samo 11 bodova i sada se nalazi na 10. mjestu, tik iznad zone ispadanja.

(MONDO)

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