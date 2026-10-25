Preminuo je legendarni golman Darko Božović, strijelac gola u prvoj sezoni Superlige.

Izvor: Youtube/Arhiva Super lige Srbije/printscreen

Tužna vijest pogodila je srpski i crnogorski fudbal - preminuo je Darko Božović, nekadašnji čuvar mreže Partizana. Bivši reprezentativac Crne Gore izgubio je bitku protiv opake bolesti, od koje se uz podršku javnosti liječio tokom prethodnog perioda.

Odlazak Darka Božovića podsjeća ljubitelje srpskog fudbala na period u kojem je on bio jedan od najboljih golmana domaćeg prvenstva. Bilo je to u godinama kada je Crna Gora proglasila samostalnost, a Božović ostao da brani u Srbiji i tom prilikom ispisao istoriju našeg fudbala.

Vidi opis Darko Božović zauvijek u istoriji Superlige Srbije: Postao je prvi ikada 2006. godine Darko Božović bivši golman Darko Božović bivši golman Darko Božović bivši golman Darko Božović bivši golman Darko Božović bivši golman Darko Božović bivši golman Darko Božović bivši golman Darko Božović bivši golman Darko Božović bivši golman Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

Božović je prvi golman koji je zatresao mrežu protivnika u Superligi, odnosno elitnom rangu domaćeg fudbala koji igraju samo srpski klubovi. Premijerna sezona bila je 2006/07, a Božović je glavom zakucao loptu u gol nakon kornera Bežanije protiv Voždovca na stadionu Železnika. Samo nekoliko minuta ranije odbranio je penal, a onda uzeo stvar u svoje ruke i "Beži" donio bod. U kompilaciji najboljih golova Bežanije iz te sezone, Božovićev pogodak zauzeo je šesto mjesto. Pogledajte:

Golovi Bežanije tokom sezone 2006/07 Izvor: Youtube/Arhiva Super lige Srbije

Samo nekoliko mjeseci kasnije Božović je pojačao Partizan sa kojim je kasnije osvojio tri trofeja, a ubrzo nakon gola u Superligi postao je i reprezentativac Crne Gore. Tada se pričalo da bi mogao da brani za Srbiju, u kojoj je proveo najveći dio karijere - ali je Podgoričaninu uvijek Crna Gora bila prvi izbor.

Darko Božović rođen je u Podgorici 9. avgusta 1978. godine i karijeru je počeo u Teleoptiku 1996. godine. Branio je potom za Srem iz Jakova, Mladenovac, Timok, Srem i Bežaniju, pa je 2007. godine došao u Partizan.

Vidi opis Darko Božović zauvijek u istoriji Superlige Srbije: Postao je prvi ikada 2006. godine Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 15 / 15 AD

Proveo je tri sezone u Humskoj, pa je otišao u Slobodu iz Užica, kratko je bio u iranskom klubu Zob, pa u Bežaniji, onda je otišao u Hong Kong, pa se vratio u Voždovac i tu je završio karijeru 2015. godine. Za reprezentaciju Crne Gore odigrao je dva meča.

Po završetku karijere radio je kao trener golmana u reprezentaciji Bugarske, Teleoptiku i Željezničaru iz Pančeva. Kada su u pitanju uspjesi na terenu, sa Bežanijom je osvojio Prvu ligu, dok je sa Partizanom osvojio tri titule i dva Kupa.

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