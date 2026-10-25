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Preminuo Darko Božović: Bivši golman Partizana izgubio bitku sa teškom bolešću

Preminuo Darko Božović: Bivši golman Partizana izgubio bitku sa teškom bolešću

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Preminuo je bivši golman Partizana Darko Božović poslije borbe sa dugom i teškom bolešću.

Preminuo bivši golman Partizana Darko Božović Izvor: MN PRESS

Tužne vijesti pogodile su srpski fudbal, bivši golman Darko Božović preminuo je u 48. godini. Nažalost, izgubio je bitku sa dugom i teškom bolešću. Dugo se borio sa rakom, nije uspio da pobijedi opaku bolest...

Darko Božović rođen je u Podgorici 9. avgusta 1978. godine i karijeru je počeo u Teleoptiku 1996. godine. Branio je potom za Srem iz Jakova, Mladenovac, Timok, Srem i Bežaniju, pa je 2007. godine došao u Partizan.

Proveo je tri sezone u Humskoj, pa je otišao u Slobodu iz Užica, kratko je bio u iranskom klubu Zob, pa u Bežaniji, onda je otišao u Hong Kong, pa se vratio u Voždovac i tu je završio karijeru 2015. godine. Za reprezentaciju Crne Gore odigrao je dva meča.

Po završetku karijere radio je kao trener golmana u reprezentaciji Bugarske, Teleoptiku i Železničaru iz Pančeva. Kada su u pitanju uspjesi na terenu, sa Bežanijom je osvojio Prvu ligu, dok je sa Partizanom osvojio tri titule i dva Kupa.

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FK Partizan fudbal

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