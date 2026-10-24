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Saša Ilić odlazi iz Partizana: "Dosta je

Saša Ilić odlazi iz Partizana: "Dosta je

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Oglasio se Saša Ilić poslije novog debakla.

Da li je Saša Ilić ponovo podnio ostavku u Partizanu Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Partizana doživjeli su sedmi poraz u Superligi Srbije, ovog puta su prikazali očajnu partiju protiv Čukaričkog u Humskoj (0:2), a nakon što je "pobjegao" sa stadiona odmah poslije neuspjeha - konačno se oglasio trener crno-bijelih Saša Ilić.

"Sportski žurnal" prenosi kratku izjavu legende Partizana koji očigledno neće dočekati bolje dane u voljenom klubu. Dao je Ilić već jednom ostavku ove sezone, pa povukao nakon što je dobio podršku navijača i rukovodstva, ali ove reči nagoveštavaju konačan razlaz.

"Ništa, dosta je", rekao je Ilić na pitanje Žurnala: "Šta se dešava?".

Saša Ilić nagovijestio ostavku

Ilić nije želeo da daje komentar posle utakmice, već ga je odmijenio asistent Veličko Kaplanović, što je bio jasan signal u kom pravcu bi mogla da se kreće situacija u crno-bijelom taboru.

Sljedeću utakmicu crno-bijeli će igrati u srijedu protiv Radničkog u Nišu, ali sada je sve izvjesnije da Ilić neće biti na klupi posrnulog srpskog velikana. 

Legendarni igrač Partizana stupio je na funkciju šefa struke u junu 2026. kada je naslijedio Srđana Blagojevića, a osim pobjede protiv Hetafea u Ligi Evrope, sve ostalo je bilo za zaborav.

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Tagovi

FK Partizan fudbal Saša Ilić Superliga Srbije treneri

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