Rasim Ljajić: "Partizan nije socijalna ustanova, hoće da se ušetaju u klub"

Rasim Ljajić komentariše trenutnu krizu u Partizanu i zahtjeve za promjene u rukovodstvu kluba.

Izvor: MN PRESS

FK Partizan je u krizi i iz rezultatske dubioze pokušava da je izvuče novi trener Aleksandar Stanojević, a ko će iz one druge - organizacione, finansijske, logističke? Mnogi bivši fudbaleri Partizana odavno nisu zadovoljni radom rukovodstva, tako da je u posljednje vrijeme sve više apela za smjenu.

U samo dva dana, oglasili su se Ivan Golac, potencijalni predsjednik Partizana, potom bivši kapiten Vladimir Stojković, dok se jutros javnosti obratio i Apel za spas Partizana. Svima je zajedničko - hoće novo rukovodstvo u klubu.

Oglasio se Rasim Ljajić

"Ništa se ne dešava. Sve ovo je očekivano", rekao je Rasim Ljajić za "Sportski žurnal" kao reakciju na zahtjeve za promjene u Humskoj:

"Svi oni koji su od ranije pretendovali da dođu u Partizan koriste svaku priliku. Da li je to loš rezultat, politička dešavanja u zemlji, promjene poslije izbora. Oni žele da se domognu Partizana. Dok smo mi na ovim pozicijama nećemo biti socijalna ustanova, ni zavod za zapošljavanje. Redovna sjednica Skupština kluba održaće se u januaru, kao što smo ranije planirali, a ona može da preraste u izbornu. Nije to nikakav problem, ali se promjene neće dešavati na ulici i u medijima".

"Imamo apsolutno iste likove koji se pojavljuju poslije svake turbulencije. Prvi smo rekli da mogu da se kandiduju i zakazali Skupštinu, ali niko se nije pojavio. Svi očekuju da se ušetaju u klub poslije političkih promjena. Vidjeli su novu priliku. Partizan mora da bude klub u kojem politika neće određivati ko će rukovoditi klubom. U posljednje dvije godine smo se trudili, i pored toga što sam i ja sam političar, da ne bude upliva sa strane. Zbog toga smo često napadani. Ovo je klub navijača Partizana i neće biti upliva državne vlasti."

Reakcija na Apel za Partizan

"Naš medeni mjesec je trajao manje od mjesec dana. Došli smo jer tada niko nije htio i molili su nas da budemo tu. Kad smo počeli da vadimo klub iz blata u kojem se nalazio onda se svakog mjeseca pojavljuju ljudi koji nažalost vide priliku da riješe svoja finansijska pitanja. Neko ko je teškom mukom potrošio novac i sad želi da se vadi na Partizanu, to baš neće ići tako lako. Meni je žao, ali moram da kažem teškog srca. Radi se o nekadašnjim igračima kojima je neko svojevremeno obećao da će doći i cijelu projekciju budućnosti pravili su na svom povratku", rekao je Ljajić i dodao:

"Vrata kluba nikome nisu zatvorena, svi imaju mogućnost da pomognu. Ali, mora da postoji neko znanje, nova vrijednost, ne samo da glavna referenca nekome bude da je nekad igrao za Partizan".

"Nikad više nekadašnjih igrača nije bilo uključeno u rad kluba. U Skupštini je 13 ljudi bivših prvotimaca i trenera. U operativnom sportskom sektoru su sve sami fudbaleri - Danko Lazović, Raća Petrović, Goran Trobok, Dejan Rusmir, Nenad Marinković, Miralem Sulejmani. Nema mjesta za sve. Ako neko misli da svako ko je igrao u Partizanu mora po automatizmu da dobije mjesto, to nažalost ne može da se dogodi jer toga nema nigdje u svijetu", zaključio je on.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!