Partizan je savladao Zemun rezultatom 3:0, a trener Stanojević pohvalio je tim i navijače za sjajnu atmosferu.

Izvor: MN PRESS

Partizan je rutinski pobijedio posljednjeplasirani tim Superlige Zemun i sa 3:0 nastavio da se penje na tabeli iz zone ispadanja.

Poslije meča, trener crno-bijelih Aleksandar Stanojević pohvalio je i svoj tim za nastup i borbenost i navijače za ambijent koji su napravili.

"Mislim da smo odigrali dobru utakmicu. Bila je divna atmosfera, loše vrijeme a ipak dovoljan broj navijača. Jug je bio sjajan, svi pozitivni, imali smo vjetar u leđa, igrali dobro po meni, stvarali šanse, neke stvari bi trebalo da popravimo, ali idemo korak po korak, srećni smo i zadovoljni", rekao je Stanojević poslije meča za TV Arena sport.

Utakmicu crno-bijelih i Zemunaca obilježile su i dvije povrede u domaćem timu - Demba Sek je morao da ostane u poluvremenu u svlačionici nakon što je dao vodeći gol, a u završnici se povrijedio i Igor Miladinović. Amerikanac Eduvi Ikoba oštro je startovao na vezisti crno-bijelih i zato je morao u svlačionicu jer mu je sudija Lazar Lukić pokazao direktan crveni karton.

Partizan pod Stanojevićem osvojio trećinu bodova

Vidi opis Stanojević: "Bravo za Grobare, bravo za nas" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 14 / 14

Partizan je pod Stanojevićem ove sedmice osvojio šest od svojih 17 bodova u Superligi, a u nedjelji pred nama igraće dvije utakmice - protiv Budućnosti iz Krušika u Kupu Srbije (srijeda), pa protiv Mačve za vikend, takođe na svom terenu.



