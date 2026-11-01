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Stanojević: "Bravo za Grobare, bravo za nas"

Stanojević: "Bravo za Grobare, bravo za nas"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Partizan je savladao Zemun rezultatom 3:0, a trener Stanojević pohvalio je tim i navijače za sjajnu atmosferu.

Partizan, fudbaleri Partizana, Aleksandar Stanojević Izvor: MN PRESS

Partizan je rutinski pobijedio posljednjeplasirani tim Superlige Zemun i sa 3:0 nastavio da se penje na tabeli iz zone ispadanja.
Poslije meča, trener crno-bijelih Aleksandar Stanojević pohvalio je i svoj tim za nastup i borbenost i navijače za ambijent koji su napravili.

"Mislim da smo odigrali dobru utakmicu. Bila je divna atmosfera, loše vrijeme a ipak dovoljan broj navijača. Jug je bio sjajan, svi pozitivni, imali smo vjetar u leđa, igrali dobro po meni, stvarali šanse, neke stvari bi trebalo da popravimo, ali idemo korak po korak, srećni smo i zadovoljni", rekao je Stanojević poslije meča za TV Arena sport.

Utakmicu crno-bijelih i Zemunaca obilježile su i dvije povrede u domaćem timu - Demba Sek je morao da ostane u poluvremenu u svlačionici nakon što je dao vodeći gol, a u završnici se povrijedio i Igor Miladinović. Amerikanac Eduvi Ikoba oštro je startovao na vezisti crno-bijelih i zato je morao u svlačionicu jer mu je sudija Lazar Lukić pokazao direktan crveni karton.

Partizan pod Stanojevićem osvojio trećinu bodova

Partizan je pod Stanojevićem ove sedmice osvojio šest od svojih 17 bodova u Superligi, a u nedjelji pred nama igraće dvije utakmice - protiv Budućnosti iz Krušika u Kupu Srbije (srijeda), pa protiv Mačve za vikend, takođe na svom terenu.



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Tagovi

FK Partizan FK Zemun Superliga Srbije Aleksandar Stanojević

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