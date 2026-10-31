Aleksandar Stanojević odgovarao je na pitanja medija uoči utakmice Partizana i Zemuna.

Izvor: Printscreen/YouTube/FK Partizan

Aleksandar Stanojević je četvrti debi na klupi Partizana imao u Nišu gdje je njegov tim pobijedio Radnički (2:3). Nema mnogo vremena za analizu, pošto crno-bijeli već u nedjelju dočekuju Zemun u Superligi (17 časova). Uoči tog meča je trener ekipe odgovarao na pitanja medija.

"Drago mi je da igramo na našem stadionu utakmicu.Maksimalno smo fokusirani, za nas je svaki meč bitan. Imamo tri meča u sedam dana, svi su zdravi, spremni, vidjećemo poslije treninga ko će igrati, tada ćemo donijeti odluku", počeo je Stanojević.

Zadovoljan je pobjedom, priznao je da je odahnuo zbog tri boda, ali je istakao da je ovo početak.

"Naravno da je lakše kada se pobijedi, odahnuo sam do danas.Danas novi uzdah i krećemo u novi izazov. Već dolazi sljedeći meč. Čekamo sljedeću, pa ćemo vidjeti kako će biti."

Osvrnuo se na dešavanja u Nišu gdje su njegovi izabranici ponovo pokazali neke slabosti u odbrani.

"Jeste. Rekao sam igračima da Niš nije imao neke velike šanse, dali su jedan evrogol. Prvi gol je bio poslije naše greške. Generalno, nisu nam stvorili previše šansi. Probaćemo prvo to da riješimo. Pokušavamo neke stvari da implementiramo. Ono što najviše volim je da budemo stabilni pozadi. Korak po korak, važno je da se meč pobijedi, pa ćemo pričati."

Iznenadila ga je dobra igra ekipe u prvom poluvremenu i od navijača traži podršku za nastavak sezone.

"Pozitivno sam iznenađen. Prva reakcija igrača je bila dobra. Prirodno je kada nov trener dođe, nova energija. Uvijek ima taj strah od greške. Teško je breme kluba koji nosimo, usljed jedne greške izgubite fokus i samopouzdanje. To nam je trenutno najveći problem. Zato nam je važno da bude pozitivna atmosfera, teško je u ovoj situaciji imati kritike. Zadovoljan sam u Nišu."

Zašto je vratio neke igrače?

Vidi opis Stanojević zna šta su problemi Partizana: "Postavljamo sisteme vrijednosti, kazna mi ne znači" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 12 12 / 12 AD

Vratio je Stanojević u tim neke igrače koji su bili skrajnuti poput Stefana Milića i Stefana Mitrovića.

"Novi trener, nove ideje, nove situacije. Gledao sam, Milić je igrao dobro i protiv Hetafea. Mitrović ima sjajnu karijeru, karakter, lider je ekipe igrao ili ne igrao. Idete sada sa jakim karakterima, da probate neke stvari da rješavate. I ostali igrači su dali izuzetan odgovor i to je to."

"Neću da filozofiram, tako je"

Radnički Niš - Partizan 2:3 Izvor: YouTube/Arena sport

Partizan sada čeka serija nekih lakših mečeva, bar kada se pogleda papir. Dočekuje Zemun u Superligi, pa gostuje ekipi Budućnost Krušik u Kupu, pa onda dočekuje Mačvu prije reprezentativne pauze.

"Relativno je tako ako gledate tako, relativno je lakši raspored, da ne filozofiram. U Nišu je uvijek teško, ali isto tako ste oprezni zbog cjelokupne situacije. Svaka situacija je teška zbog nas samih, ali tako je bolje. Ovaj trenutak moramo da iskoristimo, da dobijemo oba meča, realnost je to, tako razmišljamo."

Stekao se utisak na prošlom meču da je ekipa bolje izvodila prekide i da je stalno prijetila na taj način.

"Šta smo mogli da radimo? Pokazali smo kako se radi, imamo sjajne izvođače prekida, imamo par izuzetnih izvođača. Sa njima je to pola gola. Malo smo nešto radili, radili smo na definisanju faze odbrane na visokom presingu, srednjoj zoni, dali neke minimalne zahtjeve u napadu i izgradnji napada. Radili smo na želji. Igrač Partizana mora da bude ponosan, da se tako ponaša, ne smije da na sebe da. Mora da shvati sisteme vrijednosti o kojima smo pričali, ništa specijalno."

Izvor: MN PRESS

"Uvijek razmišljate kako će vas navijači prihvatiti"

Novinari su podsjetili Stanojevića da prethodni put nije imao lijep rastanak sa navijačima Partizana i na osnovu toga je uslijedilo pitanje šta očekuje od prvog meča kod kuće.

"Postoji naravno dobar osjećaj. Uvijek razmišljate kako će vas navijači primiti. Rekao sam već, ne treba da budem niti hvaljen niti da imam ogroman doček što se mene tiče. Prošao sam sve što se Partizana tiče, ostvario sam svoje snove sa Partizanom. Nije mi potrebno dokazivanje te vrste prema navijačima. Nemam tu vrstu emocija. Želim da nastave da bodre ekipu, to mora da se zasluži zalaganjem. Ako energija bude dobra, publika će biti pozitivna. Saša Ilić je drugi faktor, hvala Bogu da je to publika prepoznavala. Nadam se da će prepoznati prema klubu cijelu situaciju i da će nam pomoći."

Pojedini igrači su se "šetali" po pozicijama, šef struke crno-bijelih tvrdi da ima jasnu sliku za neke igrače.

"Imam jasnu ideju. Svaki trening, svaki meč, sve donosi nešto drugačije. Imate par igrača koji mogu da igraju na više pozicija. Generalno, imam jasnu ideju. Jedino Vukotić da li može da igra malo ispred ili iza, ne bih ga stavljao na bokove. Aleksića vidim ispred igrao ili ne. Milovanović može da igra više pozicija, imate i poziciju Kostića, da li je na boku ili u sredini. Moramo da tražimo. Imam jasnu sliku, ali mi treneri danas jedno pričamo, sutra drugo. Sačekaćemo kraj polusezone, pa ću jasno i definisano reći gdje koga vidim. Ne poznajem ih ni ja dovoljno."

Izvor: MN PRESS

Da li ima disciplinskog pravilnika?

Partizan ima dosta problema sa disciplinom, svi znaju za probleme koje je pravio Demba Sek. Tako se nametnulo pitanje o tome da li je Stanojević uveo Disciplinski pravilnik zbog toga.

"Pratio sam iz medija, nisam iznutra pratio, jer su mi prijatelji u klubu, nisam htio te tračeve da slušam. Baš iz respekta prema njima se nisam čuo, pratio sam izjave. Rekao sam igračima da me respekt jedino interesuje. Disciplina nije ako ne ustanemo svi u istom trenutku ili ne ručamo. Za mene je poštovanje prema ekipi i grbu. Pričao sam sa direktorom Petrovićem o tome. Kazna mi ništa ne znači, kazna mi je kada neko ne ispoštuje situaciju. Na tome najviše radimo, da svi pokažu respekt prema saigraču, prema klubu prvo, na tome radimo. To su ti sistemi vrijednosti koje postavljamo."

Na kraju je prokomentarisao gol Čumića i povredu Traorea.

"Čumić je imao mnogo šansi, imao je neke dobre mečeve, pogađao stative, imao situacije. Možda ne da gol na tri naredne utakmice, ali ako radi stvari koje tražim, biću zadovoljan. Naravno bolje da ga da, mogao je da da tri do sad, ali sve to je fudbal. Ne treba da se opterećuje i da sluša trenera. Neka pokažu svi strast prema grbu i što se mene tiče to je dovoljno. Preskočio sam Traorea, često je imao povrede, zatekao sam ga povrijeđenog, dobio sam informaciju da će se priključiti za desetak dana. Imaju neki sitni problemi, ali su svi zdravi", zaključio je Stanojević.

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