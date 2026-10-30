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Grobari i Partizan zovu u Humsku na meč protiv Zemuna

Grobari i Partizan zovu u Humsku na meč protiv Zemuna

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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FK Partizan poziva navijače da podrže ekipu protiv Zemuna u nedelju. Krenimo zajedno u nove pobede u Humskoj, poruka je crno-belih

fk partizan i grobari zovu navijace na zemun u humskoj Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved

FK Partizan i navijačka grupa "Grobari" pozvali su navijače crno-bijelih u Humsku, da podrže ekipu protiv Zemuna u jednom od najtežih trenutaka u istoriji kluba.

"Krenimo zajedno u nove pobjede. Nijedan novi početak nije lak. Ništa se neće promijeniti samo od sebe niti preko noći. I zato, svi mi, kojima su crno-bijele boje u srcu, treba da damo sve od sebe da Partizan vratimo gdje mu je mjesto", poruka je crno-bijelih.

Odgovornost za katastrofalan početak sezone i čak sedam poraza u prvih 12 utakmica preuzela je najveća legenda kluba Saša Ilić, koji je zbog toga napustio Humsku podnijevši ostavku. Uprava je umjesto njega pozvala Aleksandra Stanojevića i on se odazvao i u srijedu vodio ekipu do pobjede protiv Radničkog u Nišu.

"Prva prilika da pokažemo volju, snagu i zajedništvo je utakmica protiv Zemuna. Dođite da podržimo ekipu koja je pokazala da može i trenera koji zna kako da iz ekipe izvuče maksimum. Krenimo zajedno u nove pobjede. Nedelja, 17h, Humska 1", poruka je crno-bijelih.

Bonus video:

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00:23
Aleksandar Stanojević se vratio u Partizan
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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FK Partizan

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