Aleksandar Stanojević: "Šta ima ja da pametujem za dva dana?"

Aleksandar Stanojević se oglasio nakon što je Partizan pobijedio nakon njegovgo povratka na klupu crno-bijelih u Nišu. Istakao je da nije stigao previše da radi sa ekipom, ali da je zadovoljan viđenim na terenu.

Izvor: FK Partizan Beograd/Youtube/printscreen

Aleksandar Stanojević se vratio na klupu Partizana i pobijedio. Na kraju je u meču sa Radničkim u Nišu bilo 3:2 (2:0), a Stanojević je poslije meča istakao da je zadovoljan viđenim na terenu.

"Dobro veče svima. Mislim da je utakmica bila izvanredna za gledanje, 5 golova, neizvjesna, stalno smo bili u nekoj neizvjesnosti, iako smo postizali golove. Međutim, mogu biti prezadovoljan prvim poluvremenom kako smo igrali, rano smo odmah primili gol u drugom poluvremenu, malo je ušla i nervoza kod nas. Drugo, oni žele da igraju, Radnički je dobro igrao bez obzira na probleme koje imaju i izostanak igrača, tako da nije lako. Na kraju sam srećan da, eto, donesemo 3 boda i idemo dalje. Njima, naravno, želim sve najbolje. Treneru Drinčiću, naravno, od srca da naprave dobre rezultate", naglasio je on.

Šta se promijenilo?

Stefan Milić se vratio u startnih 11, nije završio meč, ali je nakon kornera dao drugi gol na meču. Takođe je jedan dio meča igrao sa dva klasična napadača.

"Pa dobro, sad ja da pametujem nešto za 2 dana. Ja sam iskreno pokušao, nismo mnogo, 2-3 stvari smo pokušali na njihovu, da rješavamo na njihovu želju da igraju. Pokušavali smo da rješavamo na neke određene načine, to smo, ali ništa nismo sinhronizovali. Uglavnom sam pokušao da pričam na pozitivan način. Mislim da ništa to nije bilo nešto specijalno, da smo davali golove ili da smo primali zbog nekog rada ili nerada. Jednostavno sam radio na nekoj mentalnoj situaciji, ali oni su stvarno im je teško, teško je vrijeme Partizana, patimo.

Uglavnom na tome smo radili, vjerujem u njih. Ja sam rekao, Partizan je odigrao u zadnjih 10 godina najbolju utakmicu u Evropi protiv Hetafea i pokazali su jedan sjajan kvalitet. I eto, jednostavno, teško je vrijeme Partizana i nije lako igrati. Tako da, više smo na tim stvarima radili, i naravno, pokušali smo nešto da implementiramo, ali nismo sad nešto specijalno.

Ali eto, hajde, barem dali smo 3 gola, srećni smo. Oni su dali jedan fenomenalan gol. Imali oni šanse, mi imali isto prilično neke šanse, tako da, eto. Mislim da smo zaslužili da pobijedimo, stalno smo vodili i to je to."

"Mene sto puta podržavaju, hvala im"

Vidi opis Aleksandar Stanojević: "Šta ima ja da pametujem za dva dana?" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 12 12 / 12 AD

Upitan je da pozove navijače da ga podrže na narednom meču.

"Pa dobro, hajde, mene već, da me sto puta podržavaju, hvala. Nek podrže ekipu, ja bih to, eto, iskreno najviše volio. Već su me i podržavali i kudili, tako da, iskreno rečeno, neka podrže ekipu. Stvarno je, mnogo je teško, a podržavali su do sada, stvarno, bili su sjajni. Ja nisam ovo doživio, a hvala Bogu od '88 sam u Partizanu. Tako da, ovakva podrška koja je bila u prethodnom periodu, to je za mene nikad viđeno. Ako mogu da nastave samo, jer patimo sada trenutno, pa eto, znači nam, stvarno nam znači", naglasio je on.

Šta je rekao Drinčić?

Izvor: Arena 3 premium/printscreen

Poslije meča se oglasio i trener Radničkog iz Niša Nikola Drinčić koji je ponovo naglasio da će biti potrebno da se na zimu pojača ekipa.

"Poslije dvije nedjelje ovo je prvi dan gdje sam zadovoljan kako smo izgledali. Za nešto više mislim da će trebati dodatni sastav igrača. Skupićemo se do kraja ove polusezone i siguran sam da ćemo napraviti neke dobre stvari. I pored poraza želim ovako da izgleda moj tim", naglasio je on.

(MONDO)

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(MONDO)