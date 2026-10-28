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Aleksandar Stanojević debitovao pobjedom na klupi Partizana

Aleksandar Stanojević debitovao pobjedom na klupi Partizana

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Fudbaleri Partizana pobijedili su na povratku Aleksandra Stanojevića na klupu. Bilo je 3:2 na gostovanju Radničkom u Nišu.

Aleksandar Stanojević debitovao pobjedom na klupi Partizana Izvor: MN PRESS

Aleksandar Stanojević je pobijedio na četvrtom "debiju" na klupi Partizana. Na kraju je bilo 3:2 u Nišu protiv Radničkog i ova pobjeda je udaljila crno-bijele od zone ispadanja.

Sjajno je krenuo Partizan, napadao i imao mnogo šansi, a onda je to urodilo plodom nakon pola sata igre. Upisao se u strijelce Že koji je iskoristio smušenu reakciju golmana rivala i zatresao mrežu. Na poluvrijeme se otišlo sa 2:0 za Partizan nakon što je sjajno reagovao Stefan Milić, povratnik u tim. Na centaršut Aleksića iz kornera postigao je pogodak.

Ipak vratio se Radnički na samom početku drugog poluvremena. Već u prvom napadu drugog dijela igre Dušan Jovanović je smanjio na 2:1 i vratio Radnički u igru. Djelovalo je da je Partizan sve lako riješio poslije pogotka Nikole Čumića u 67. minutu, da bi u finišu ipak vidjeli dramu.

Prvo je fantastičan pogodak za 3:2 postigao Igor Ivanović, a onda je u posljednjem napadu na meču Radnički imao šut za neriješen rezultat iz izgledne pozicije. Na kraju su crno-bijeli ipak sačuvali svoju mrežu i uzeli bitna tri boda.

(MONDO)

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Tagovi

FK Partizan FK Radnički Niš Superliga Srbije Aleksandar Stanojević

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