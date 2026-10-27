Saša Ilić nije znao kako, Stanoje će znati: Odmah rješava nedisciplinu u Partizanu

"Slučaj Demba Sek" sada je u rukama Aleksandra Stanojevića i odmah će se njim pozabaviti. Poslao je nedisciplinovanom napadaču poruku iz "Zemunela"

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAImages / MN Press/Tomislav Đurović

Novi trener Partizana Aleksandar Stanojević (52) imaće u "Teleoptiku" slučaj Dembe Seka (25) kao jedan od svojih prvih i prioritetnih zadataka. Da li će problematični napadač u sredu od 17 biti na terenu Čaira protiv Radničkog iz Niša?

"Vidjećemo što se tiče konkurencije za tim, zavisno od toga kako bude trenirao i izgledao. On je važan igrač za nas, sigurno, to ćemo danas odlučiti", rekao je Stanojević.

Najtalentovaniji ofanzivac crno-bijelih sklon ispadima i nedisciplini nedavno je bio izbačen iz tima zbog nasrtaja na saigrača Vladimira Lučića na treningu, odbio je da se izvini za to, pa ga je prethodni trener Saša Ilić udaljio iz konkurencije za utakmice. Nije prošlo mnogo vremena, praktično nedelju dana, a Ilić je definitivno napustio Humsku, predavši i klupu i problem sa Sekom svom nasledniku - Aleksandru Stanojeviću.

Za početak - "Slučaj Demba Sek"

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Ovako je prošle sedmice govorio Ilić o problematičnom krilnom napadaču:

"Malo ste se pogrešno informisali, ne treba Demba Sek Saši Iliću da se izvini, nego treba da se izvini saigračima, jer nije napravio problem Saši Iliću, nego je napravio problem saigračima. Kasno je to uvidio, prošlo je pet - šest dana, izvinio se i u nekom narednom periodu, ukoliko nastavi da trenira dobro, biće u konkurenciji za sastav", rekao je Saša Ilić.

"Ako mislite da je to normalno što se dešava u Partizanu, što se dešavalo možda prethodnih godina, da dođe neko i napravi problem, dođe u situaciju da se izvini i da odmah igra, ja mislim da to nije normalno. A to se ništa ne radi zato što je to postulat Saše Ilića, nego zato što je to normalna stvar koja treba da se radi u svakom klubu", izjavio je trener crno-bijelih.

Iz kola u kolo priča se o nedisciplini Dembe Seka, koga je Partizan prošlog leta platio 1,4 miliona evra. Saša Ilić je i u vikendu utakmice protiv Železničara u Pančevu takođe otvoreno govorio o napadaču koga nije uspio da obuzda.

"Pa hajde da počnem prvo od sebe, to smatram svojom velikom greškom od kako sam došao u Fudbalski klub Partizan, vidio sam neke određene stvari po pitanju nediscipline igrača. Moje uvjerenje je bilo da ćemo kroz neke razgovore prevazići to, jer je interes Partizana iznad svih. Neke stvari se ponavljaju. Desila se situacija sa Dembom Sekom, što sam ja hteo da ispeglam, jer nismo u sjajnoj situaciji. Da se to ostavi za zimski prelazni rok".

"Demba je odstranjen, jer nije htio da se izvini ispred igrača. Do daljeg neće biti u ekipi. Ono što moram da kažem, Partizan mora da mijenja svoj DNK, ispred svih vas mogu da kažem da sam najodgovorniji koji će se truditi da promijeni DNK. Imam toliko utakmica u Partizanu, proveo sam toliko godina na Teleoptiku i znam kako treba da se ponaša fudbaler Partizana. Tu ne ulazim fudbalske kvalitete, ulazim u druge kvalitete, ljudske i u nekom narednom periodu će se Partizan oslanjati na to da ljudi budu svjesni veličine FK Partizana. Svi će morati tako da se ponašaju, uključujući i mene", rekao je Saša Ilić.

Preskakao ogradu noću, nasrtao, kasnio

Nekoliko puta je Ilić pokušao da ode iz Partizana, a razočaranje nedisciplinom, u kojoj su prednjačili Demba Sek i Ibrahim Zubairu (obojica bili suspendovani) bilo je važan razlog za to.

Portal "Telegraf" objavio je tokom ljeta da je Sek kasnio na treninge pod vođstvom Saše Ilića, da je u 3 ujutru preskakao ogradu trening-centra i to pred meč protiv Zemuna na startu sezone, kao i da je i ranije nasrtao na saigrače. Sek je to oštro demantovao, ali je potom i klub reagovao zbog njegovih incidenata.

Aleksandar Stanojević poznat je kao trener koji insistira na disciplini i zna da je zavede. U tom pogledu, Demba Sek će mu biti jedan od prvih zadataka.