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Hapšenja zbog haosa na utakmici Partizana: Grobari se međusobno tukli na tribinama Čaira

Hapšenja zbog haosa na utakmici Partizana: Grobari se međusobno tukli na tribinama Čaira

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Osam navijača Partizana uhapšeno je zbog nasilničkog ponašanja na utakmici protiv Radničkog na Čairu. Policija istražuje incident.

Grobari Izvor: MN PRESS

Dan nakon što su Radnički iz Niša i Partizan odigrali odgođeni meč 4. kola na stadionu Čair, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su uhapsili osam učesnika haosa koji se dogodio na tribinama. Navijači Partizana međusobno su se tukli tokom utakmice.

Kako je saopšteno iz policije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu uhapšeni su S. V. (1990), N. K. (2003), Đ. S. (1991) i M. J. (2006) iz Beograda, M. P. (2006), M. P. (1990) i M. Z. (2003) iz Zemuna, kao i N. S. (1995) iz Aranđelovca.

Svi uhapšeni se sumnjiče da su izvršili krivično djelo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu. Navodno, osmorica učesnika tuče međusobno su se obračunavali na tribinama stadiona u Nišu.

Osam osumnjičenih privedeno je Višem javnom tužilaštvu u Nišu uz krivičnu prijavu, dok će prekršajne prijave biti podignute protiv dva lica kod kojih su pronađena pirotehnička sredstva. Policija je saopštila da je lice kod kojeg su pronađena tri topovska udara maloljetno, dok su kod A. V. (1997) pronašli baklju.

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Superliga Srbije FK Partizan Grobari navijači

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