logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizan konačno raspucan u Humskoj: Zemun razbijen pred Grobarima, Stanojevića brinule povrede

Partizan konačno raspucan u Humskoj: Zemun razbijen pred Grobarima, Stanojevića brinule povrede

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Partizan rutinski pobijedio Zemun pred svojim navijačima 3:0, golovima Dembe Seka, Marija Jurčevića i Milana Vukotića. Trenera Stanojevića zabrinule povrede Seka i Miladinovića.

Partizan Zemun 3:0 Izvor: MN PRESS

Partizan je pobijedio Zemun 3:0 (1:0) kod kuće i "vezao" dva trijumfa od povratka Aleksandra Stanojevića. Bili su crno-bijeli sigurni protiv tima sa dna tabele Superlige, Grobari su vidjeli golove Dembe Seka, Marija Jurčevića i Milana Vukotića, a trener Stanojević vidio je i dvije povrede svojih igrača.

Krilni napadać Demba Sek se požalio na bol i ostao u svlačionici u poluvremenu, dok je u posljednjim trenucima meča vezista Igor Miladinović pao na teren poslije preoštrog starta igrača Zemuna Eduvija Ikobe. Sudija Lazar Lukić pokazao je Amerikancu najpre žuti karton, a onda ga je isključio direktnim crvenim kartonom kada je na poziv iz VAR sobe pogledao snimak i uvjerio se koliko je to bio nesmotren potez.

Partizan je ovim trijumfom nastavio da se penje na tabeli i sada je na osmom mjestu, sa 17 bodova, od kojih je šest osvojio ove nedjelje pod vođstvom Aleksandra Stanojevića - u Nišu i u Humskoj. Crno-bijeli će sljedeći put na teren u srijedu, kada će gostovati Budućnosti iz Krušika u Kupu Srbije.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Partizan fudbal Superliga Srbije Zemun

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC