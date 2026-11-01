Partizan rutinski pobijedio Zemun pred svojim navijačima 3:0, golovima Dembe Seka, Marija Jurčevića i Milana Vukotića. Trenera Stanojevića zabrinule povrede Seka i Miladinovića.

Izvor: MN PRESS

Partizan je pobijedio Zemun 3:0 (1:0) kod kuće i "vezao" dva trijumfa od povratka Aleksandra Stanojevića. Bili su crno-bijeli sigurni protiv tima sa dna tabele Superlige, Grobari su vidjeli golove Dembe Seka, Marija Jurčevića i Milana Vukotića, a trener Stanojević vidio je i dvije povrede svojih igrača.

Krilni napadać Demba Sek se požalio na bol i ostao u svlačionici u poluvremenu, dok je u posljednjim trenucima meča vezista Igor Miladinović pao na teren poslije preoštrog starta igrača Zemuna Eduvija Ikobe. Sudija Lazar Lukić pokazao je Amerikancu najpre žuti karton, a onda ga je isključio direktnim crvenim kartonom kada je na poziv iz VAR sobe pogledao snimak i uvjerio se koliko je to bio nesmotren potez.

Vidi opis Partizan konačno raspucan u Humskoj: Zemun razbijen pred Grobarima, Stanojevića brinule povrede Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Partizan je ovim trijumfom nastavio da se penje na tabeli i sada je na osmom mjestu, sa 17 bodova, od kojih je šest osvojio ove nedjelje pod vođstvom Aleksandra Stanojevića - u Nišu i u Humskoj. Crno-bijeli će sljedeći put na teren u srijedu, kada će gostovati Budućnosti iz Krušika u Kupu Srbije.

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