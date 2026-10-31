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Vladimir Stojković: "Pozivam cijelu upravu Partizana na ostavke"

Vladimir Stojković: "Pozivam cijelu upravu Partizana na ostavke"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Nekadašnji golman i kapiten Partizana Vladimir Stojković pozvao je kompletnu upravu FK Partizan na ostavke zbog loših rezultata.

Vladimir Stojković pozvao kompletnu upravu FK Partizan na ostavke Izvor: MN PRESS

Vladimir Stojković se oglasio i pozvao je trenutnu upravu Fudbalskog kluba Partizan na ostavke. Nekadašnji golman i kapiten crno-bijelih istakao je da nakon rezultata kluba ove sezone ostavke moraju da uslijede.

"Želio bih da iskoristim ovu priliku da nedvosmisleno pozovem upravu Partizana da podnese ostavku. Nemam protiv nikoga ništa lično. Bavimo se takvim poslom da je rezultat mjerilo svega. Ovo je isključivo sportski motiv. U fudbalu je rezultat sve, i kad si trener i kad si igrač. Danko Lazović je u ovom momentu bio sve, od sportskog sektora do daljih poslova u klubu. On je vodio sportski sektor, imao je potpunu autonomiju i zbog Partizana je fer i pošteno da podnesu ostavke. Danko Lazović i uprava treba da prihvate ovaj rezultatski neuspjeh, bez neke sujete. Ovo je prijateljski apel. Interes Partizana je iznad svega“, rekao je Vladimir Stojković za "Sport klub".

Posebno je istakao da je po klub štetno što je tako lako i brzo "potrošen" legendarni kapiten Saša Ilić koji je nedavno otišao sa mjesta trenera kluba.

"Najveći neuspjeh je to što su Sašu Ilića za tako kratko vrijeme žargonski rečeno 'potrošili', jednu od najvećih legendi kluba, iako mislim da Saša Ilić nikada ne može da bude 'potrošen', samo je došao u pogrešno vrijeme, kao i mnogi drugi."

Stojković je spreman da pomogne

Nekadašnji golman Partizana u čak dva mandata i bivši kapiten crno-bijelih, a trenutno čuvar mreže Čukaričkog spreman je da pomogne.

"Govorim kao bivši igrač i kapiten kluba i neko ko je vodio borbu protiv cijelog sistema, stavljam se na raspolaganje Partizanu kao funkcioner ili kao neko ko svojim kontaktima i znanjem može izuzetno da pomogne klubu. Tu je veliki broj ljudi koji mogu da pomognu. Ne vjerujem da bi bilo koji partizanovac imao nešto protiv da ljudi poput Ivana Golca, Slobodana Krčmarevića budu tu i imaju neko mjesto. Od srednje generacije tu su Vuk Rašović, Savo Milošević.. Od mlađih, Bibars Natho, ja i Zoran Tošić… To su sve ljudi koji mogu da pomognu Partizanu u svakom smislu", rekao je Stojković za "Sport klub".

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Tagovi

FK Partizan Vladimir Stojković

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