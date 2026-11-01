Ivan Golac želi da se kandiduje za predsjednika Partizana i da preuzme klub, ima jasan plan i cilj koji je postavio.

Izvor: MN PRESS

Nekadašnji fudbaler i trener Partizana Ivan Golac želi da zamijeni Rasima Ljajića na mjestu predsjednika kluba iz Humske. Uskoro će se kandidovati na izbornoj Skupštini i vjeruje da će dobiti mandat na čelu beogradskog kluba. Direktno i otvoreno je pričao o svojim planovima.

"Naš zajednički interes je da vratimo Partizan tamo gdje pripada i gdje mu je uvijek bilo mjesto, a to je Evropa. Sa programima, organizacijom i ciljevima koje smo postavili, Partizan mora da bude dio Evrope, i ne samo to, već da bude ozbiljan takmac u Evropi. Za to je potrebno mnogo rada, umijeća, napraviti pravu strategiju. Ono što je ključ u svemu tome jesu selekcija i pravi kadrovi koji su sposobni da donesu klubu i navijačima ono što je neophodno i ono što duže vremena očekujemo", počeo je Golac u saopštenju dostavljenom medijima.

Vidi opis Ivan Golac hoće na čelo Partizana: "Vratiću klub u Evropu, imam plan i tim ljudi" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 21 / 21 AD

Svjestan je da posao neće biti lak, ali se ne plaši da "zasuče rukave".

"Čeka nas izuzetan rad, neću reći naporan, to je zadovoljstvo. Kada radite u klubu koji volite, sa ljudima koji pripadaju Partizanu, to je zadovoljstvo. Ono što nas interesuje jesu teren i publika. Želimo pun stadion bez obzira na protivnika svaku utakmicu. A to će značiti da igramo kvalitetno i dobro, da će to biti garancija da je selekcija urađena onako kako treba. Samo najbolji mogu biti dio Partizana, nemamo prava da pravimo promašaje i dovodimo prosjek igrače kojih je bilo izuzetno mnogo. Cilj je jasan, nadam se da ćemo uspjeti da stabilizujemo klub u jednogodišnjem vremenu, a za dalje ćemo napraviti ozbiljne planove kojih ćemo se pridržavati. Oživjećemo struku koja je odavno nestala. Moramo da pokažemo ozbiljnost i vezama i voljom i željom i znanjem. Želimo da dovedemo Partizan tamo gdje pripada, a to ćemo sigurno učiniti".

Šta su njegovi prvi koraci?

Vidi opis Ivan Golac hoće na čelo Partizana: "Vratiću klub u Evropu, imam plan i tim ljudi" Miodrag Živaljević i Ivan Golac Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 5 / 5

Objasnio je Golac i šta su prvi koraci koje će da napravi ako bude izabran.

"Sigurno prvo da na kvalitetan način sa saradnicima konstituišemo pozicije i čelne ljude. To su normalno, one pozicije koje se odnose na struku. Tu je grupacija koja je odgovorna i za finansije. Tu su i odnosi sa javnošću, drugim klubovima, inostranstvom. Dobro smo razmislili i donijeli odluku da postavimo prave i adekvatne ljude da se napravi nešto što će trajati."

Ističe da od toga sve počinje.

"Struka je na prvom mjestu, škola fudbala, pioniri, juniori. Najkvalitetniji treneri, jer sa najmlađima mora tako. Oni su budućnost. Moraju da se stvaraju naši fudbaleri, iako nemamo problem ni sa igračima sa strane. Skauting sistem inovativan, ne samo za Srbiju, već i za inostranstvo. Želimo da budemo jedinstveni i prepoznatljivi.

Da li će Stanojević ostati u tom slučaju?

Vidi opis Ivan Golac hoće na čelo Partizana: "Vratiću klub u Evropu, imam plan i tim ljudi" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 12 12 / 12 AD

Naglasio je da će aktuelni stručni štab na čelu sa Aleksandrom Stanojevićem imati povjerenje, ali da će nastavak saradnje zavisiti isključivo od rezultata.

"Zavisi od situacije i kako će se odvijati u kom pravcu će ići rezultati. Zavisi od rezultata do kraja sezone. U odnosu na to ćemo moći i nešto konkretnije da odlučimo. Krucijalno je da su jedino mjerilo vrijednosti rada rezultati. Unaprijed su jasno postavljena pravila, a o produžetku saradnje odlučivaće samo rezultati.

Šta je sa dugom Partizana?

Izvor: MN PRESS

Nije tajna da Partizan ima finansijske probleme i velika dugovanja. Kako planira to da riješi?

"O tom, potom. Postoji grupa koja se time bavi. Kada sve bude zaokruženo, obavijestićemo sve. Zajedno sa svim ovim stvarima koje se paralelno rade. Izaći ćemo sa jasnim stavom, bez ustručavanja", zaključio je Golac.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:29 Rasim Ljajić o ratovima u FK Partizan Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)