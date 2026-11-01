Trener Partizana Aleksandar Stanojević pohvalio je igru svog tima poslije pobjede protiv Zemuna i podsjetio na težak trenutak crno-bijelih.

Izvor: MN PRESS

Trener Partizana Aleksandar Stanojević hvalio je svoj tim i igru crno-bijelih poslije pobjede protiv Zemuna (3:0).

"Bili smo dinamični, opasni po gol, dosta šuteva, centaršuteva, kornera... Opasni smo bili, disciplinovani. Ne znamo sada koja je naša realna slika, žao mi je zbog Seka i ne znamo šta će biti sa Miladinovićem, dobio je jak udarac. Vidjećemo", kazao je Stanojević u miks-zoni stadiona u Humskoj.

Stanojević je ostvario drugi trijumf u nizu od povratka u Partizan (Radnički Niš, pa Zemun). Iako je svjestan da je Zemun posljednjeplasirani tim u Superligi, rekao je da svaki uspjeh znači crno-bijelima tokom najgoreg početka sezone.

"Napadali smo, bili dinamični i teško je izdržati taj ritam, kako je utakmica odmicala probijali smo njihov blok. 'ajde sada, bili smo OK, da ne bude kao da smo dobili evropsku utakmicu", nasmijao se Stanojević. "Sad ćemo da se radujemo svemu, sad nam je sve dobro, šta god da se dogodi, jednostavno u takvoj smo situaciji i nismo euforični, poijedili smo ekipu koja je ispod nas i koja je kvalitetom ispod nas, mislim da je ovo normalno".

Partizan će u srijedu igrati u Kupu protiv Budućnosti iz Krušika, a u nedjelju će dočekati Mačvu.

"Imamo Kup, pa utakmicu sa Mačvom, da uhvatimo ritam...Ovo je početni impuls, radili smo, igračima treba samopouzdanja, vidjeli smo da smo kod rezultata 2:0 bili nesigurni kad su krenuli na našu polovinu", kazao je trener Partizana.

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