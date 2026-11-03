Radosav Petrović o Dembi Seku: "Trebalo je da reagujemo, zato je moja odgovornost"

Radosav Petrović je istakao da je bilo problema sa Dembom Sekom, ali da oni nisu bili ključni za loše rezultate.

Izvor: Super Indirektno kod Popa i Milana/Youtube/Printscreen

Nakon što je sportski direktor Partizana Radosav Petrović pričao o odlasku Saše Ilića sa mjesta trenera, dotakao se i Dembe Seka. Korpulentni Senegalac je pod lupom u posljednje vrijeme zbog ponašanja, a Petrović je potvrdio da je bilo problema sa njim.

On je istakao da ipak ti problemi nisu ključ problema koje Partizan ima sa rezultatima, ali je priznao svoju krivicu što nije ranije i adekvatnije reagovao.

"Što se tiče Dembe Seka i nekih problema koji su se dešavali, bilo je i po medijima o tome, istina je da je bilo nekih disciplinskih prestupa. Tu je, da budem iskren, u najvećoj mjeri moja, a naravno i Saletova krivica. Vjerovatno što neke stvari od početka nismo postavili kako je trebalo. Možda smo se vodili nekim postupcima i nekim odnosom kakav smo mi imali dok smo bili igrači. Imali smo neka očekivanja da se neke stvari u Partizanu podrazumijevaju.

Ok, drugačije vrijeme, drugačije okolnosti, više stranaca. Neke stvari smo previdjeli. Trebalo je sigurno na neke stvari da reagujemo ranije. Zato kažem da je moja odgovornost. Ništa to nije bilo kardinalno ni tragično. To su stvari koje se dešavaju u svim klubovima, ja sam ih doživljavao. To su normalne stvari. Trebalo je možda na neke stvari da reagujemo ranije, ali nije to uticalo na ove loše rezultate. Da li je bilo nekih disciplinskih prekršaja? Jeste, ima ih svuda. Da li je to uticalo presudno na rezultate, nije", rekao je Radosav Petrović.