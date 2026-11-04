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Partizan preokretom do osmine finala Kupa Srbije: "Petarda" crno-bijelih u Valjevu

Partizan preokretom do osmine finala Kupa Srbije: "Petarda" crno-bijelih u Valjevu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Fudbaleri Partizana plasirali su se u osminu finala Kupa Srbije.

Partizan u osmini finala Kupa Srbije Izvor: MN PRESS

Partizan je pobijedio Budućnost iz Valjeva u šesnaestini finala Kupa Srbije, susret je završen trijumfom crno-bijelih od 5:1 (0:1) iako prvi minuti meča nisu ukazivali na to da će gosti biti ubjedljivi na zapadu Srbije.

Meč jedva da je počeo, a Nebojša Aleksić je već zatresao mrežu Partizana. Budućnost je od starta imala veći posjed lopte, više je napadala, pa iako je prošlo svega četiri minuta od početka meča, upornost se isplatila. Nespretnost Partizana, pad Đurđevića tik ispred gola i dodavanje Sofronića sa desne strane doneli su i prvi gol na meču. Ipak, Partizan nije odustao, od tog trenutka je preuzeo potpunu kontrolu nad loptom, ali jednostavno nije imao sreće pred golom rivala.

Kojzek je zatresao mrežu, ali je pogodak odmah bio poništen zbog prekršaja, nizale su se stative i promašaji, dobre šanse, loše šanse, protraćene prilike, samo nije bilo izjednačenja u prvom poluvremenu. Zbog toga je Stanojević u drugom poluvremenu izmijenio trojicu igrača, ušli su Že, Čumić i Nvulu, dok su teren napustili Zeković, Kostić i Đurđević.

Svježa krv se odmah osjetila, pošto je Že već u 52. minutu zatresao mrežu rivala za izjednačenje. Najbolje se našao u gužvi - Stefan Mitrović je bio najviši u skoku, ali je Mitrović odbranio pokušaj iskusnog igrača Partizana, a Že je pokupio loptu i donio izjednačenje crno-bijelima. Navijači jedva da su trepnuli, kad je stigao potpuni preokret. U 53. minutu je Zubairu bio strijelac za 2:1, a nakon što je protrčao kroz sredinu kaznenog prostora i loptu uputio ka golu Budućnosti.

Nije tu bio kraj, pošto je Erik Kojzek na vrlo sličan način u 57. minutu donio Partizanu velikih 3:1, a onda je i Stefan Mitrović pogodio, bio je najviši u skoku poslije centaršuta kapitena Vukotića u 66. minutu. Na kraju, konačan rezultat je postavio Nikola Čumić.

(MONDO)

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FK Partizan Kup Srbije

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