Rasim Ljajić: "Mnogi klubovi će doživjeti potpuni raspad"

Rasim Ljajić upozorava na opasnost raspada srpskih fudbalskih klubova zbog smanjenja finansijske podrške lokalnih samouprava. Govorio je i o državnoj pomoći Partizanu i o konkurentima za mjesto predsjednika crno-bijelih.

Izvor: MN PRESS

Predsjednik FK Partizan Rasim Ljajić strahuje za budućnost mnogih srpskih klubova jer predviđa da će ostati bez značajnog novca od lokalnih samouprava poslije smjene vlasti.

"Ozbiljno se plašim za budućnost ovog fudbala. Pitanje je kako će se pet-šest klubova sada snaći u ovoj situaciji, jer će većina, ako ne i svi, biti suočeni sa time da moraju da stvaraju i prodaju igrače ako misle da opstanu. Jer neće više očito biti sponzorstava, lokalne samouprave će biti u sve težoj situaciji da mogu to da finansiraju. Htjeli ili ne htjeli, ova situacija će natjerati sve da se okrenu onome što klubovi u Srbiji treba da budu - razvojnog karaktera, da stvaraju, prodaju igrače i tako obezbjeđuju svoje funkcionisanje. Ja ne vidim alternativu tom putu. Dok se to ne dogodi, tu će biti velikih problema u tranzicionom periodu i mnogi klubovi će doživjeti potpuni raspad", rekao je Ljajić za portal "Nova".

Prvi čovjek crno-bijelih traži "ravnopravan tretman" za Partizan u Superligi.

"Nikakav problem nije da budemo i 15. na tabeli ako je prvenstvo regularno. Mislim da je i to bolje nego da budemo prvi, a da se baca sjenka na tu titulu. Neka i Zvezda bude prva, nikakav problem nije u jednom regularnom takmičenju, samo da imamo tretman koji je jednak prema svim klubovima u ligi, ni manje ni više od toga. To je preduslov za napredak fudbala."

"Nas politika nije dovela, njom hoće da preuzmu klub"

Ima odgovor i za one koji žele da preuzmu crno-bijeli klub, poput Ivana Golca.

"I sad kada klub u finansijskom smislu izlazi iz tog najtežeg perioda, poslije svakog poraza ili loše utakmice mi imamo te iste ljude koji se javljaju i koji pretenduju da preuzmu klub. Dakle, to je Sreten Nikolić, to je Igor Simunović, to je Ivan Golac, to su ljudi iz 'Apela' koje predvodi zapravo Đorđe Tomić i još dva-tri igrača. Ovo ništa nije novo. Ovdje je samo novo što se desila politička promjena i oni na talasu te političke promjene žele da dođu u klub. Nas politika nije dovela ovdje, rekao sam kako smo došli. Ako neko misli da politikom treba da dođe, to je druga stvar - onda treba javno i da se kaže."

"Dobili smo 11,4 miliona evra od države"

Rasim Ljajić je otkrio koliko je Partizan dobio državne pomoći pod aktuelnom upravom.

"Dakle, mi smo za dvije godine dobili 11 miliona i 450 hiljada evra direktne državne pomoći zbog UEFA monitoringa koje smo prošli da bi igrali evropska takmičenja. To je cifra. A ovdje su ljudi iz Zvezde izlazili i govorili da je Partizan dobio za godinu dana 23 miliona. Dakle, mi smo za dvije godine dobili 11 miliona i 450 hiljada evra. I naravno, bez tih para teško da bi ove monitoringe prošli. Ali 23 miliona za godinu dana i 11,5 miliona za dvije godine nije ista cifra. Mi smo monitoringe prošli zahvaljujući ovim sredstvima, ne treba minimizirati tu pomoć, ali treba reći onako kako jeste."

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