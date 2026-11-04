"Ova uprava FK Partizan ima najgore rezultate u istoriji, vrijeme je za promjene"

Bivši fudbaler Partizana Dejan Marković, koji je igrao osamdesetih za klub iz Humske, traži promjene.

Izvor: Privatna arhiva

FK Partizan je već duže vremena u ozbiljnoj krizi i to primjećuju i bivši fudbaleri. U samo nekoliko dana, oglasili su se Ivan Golac, potencijalni predsjednik Partizana, potom bivši kapiten Vladimir Stojković, dok se javnosti obratio i Apel za spas Partizana. Svima je zajedničko - hoće novo rukovodstvo u klubu, a pridružuje im se sada i Dejan Marković.

Bivši fudbaler Partizana, jedan od najmlađih debitanata u istoriji jugoslovenskog fudbala, sada je rekao da mu se ne sviđa kako mu djeluje situacija u Humskoj.

"Partizan je u veoma teškoj situaciji i to danas vidi svako ko iskreno voli ovaj klub. Postoji projekat iza kojeg stoji Ivan Golac i vjerujem da mu treba pružiti podršku. Riječ je o čovjeku koji je ostavio dubok trag kao igrač i trener Partizana. Poslije svega što je uradio u fudbalu, prirodno je da želi da svoje iskustvo i znanje stavi u službu kluba. Siguran sam da može da pomogne da Partizan ponovo stane na zdrave noge", rekao je Marković i dodao:

"Danas su nam potrebni ljudi koji imaju znanje, autoritet i iskrenu želju da pomognu klubu, a Ivan Golac i ljudi okupljeni oko njega upravo to predstavljaju. I ja sam spreman da pomognem koliko god mogu, jer Partizan to zaslužuje".

U samo jednom danu, FIFA je suspendovala Partizan, a UKP je ušao u Humsku:

"Kakav je to predsjednik koji ne zna kakvi su mu rashodi i prihodi. Kad mora da ti neko kaže poslije toliko godina koliko para duguješ. Ili laže ili ne želi da zna ništa od toga. Neozbiljno totalno. Naš voljeni klub je postao poznatiji po FIFA suspenzijama zbog izgubljenih sporova i po upadima državnih organa nego po rezultatima na fudbalskom terenu. To je najveći uspjeh sadašnje uprave kao i prethodne, da ih ne zaboravimo. Nisu abolirani samo zato što ih je smijenila sadašnja uprava. I oni treba da odgovaraju možda i više od trenutnih", naglasio je Marković koji već dugo živi u Švajcarskoj i želi da pomogne klubu.

"Tu sam za Partizan u svakom trenutku. O tome ko će raditi koji posao odlučivaće ljudi koji budu vodili klub. Ne namećem se nikome i ne tražim nikakvu poziciju. Ja imam odličan i stabilan posao u Švajcarskoj. Ako mogu da pomognem svojim iskustvom, biću srećan da to uradim. Partizan mi je dao mnogo i osjećam obavezu da mu vratim koliko mogu", dodao je.

Izvor: MN PRESS

Odgovorio je i Rasimu Ljajiću

"Već nekoliko puta slušamo priču kako navodno nema ljudi koji žele da pomognu Partizanu, a kada se neko pojavi i ponudi svoje znanje i energiju, onda se koriste izrazi poput toga da Partizan nije biro za zapošljavanje socijalnih slučajeva. Rasim Ljajić je čovjek koji nema njedan dan radnog staža van državnih funkcija i cijeli život živi na račun poreskih obveznika. Ako je ta poruka upućena bivšim igračima, onda je to veoma ružno i neprimjereno. Bivši igrači su stvarali istoriju ovog kluba. Neko je odigrao jednu utakmicu, neko 101, ali svi su dali dio sebe Partizanu. Zato zaslužuju poštovanje", rekao je Marković koji je rekao da se takvim izjavama pokazuje nepoštovanje prema onima koji su stvarali klub.

"Partizan mora da bude otvoren za svoje bivše igrače. Oni treba da osjećaju da je to njihova kuća i njihova porodica. Ne možete govoriti o Partizanovoj tradiciji, a istovremeno omalovažavati ljude koji su tu tradiciju stvarali. To nije odnos kakav predsjednik Partizana treba da ima."

"Vrijeme je za promjene"

"Mislim da ljudi koji vole Partizan treba da podrže ovu ideju i projekat koji predvodi Ivan Golac. Potrebna nam je nova energija, novi ljudi i nova vizija. Ljudi sa ozbiljnim iskustvom. Kada danas čujem priče o socijalnim slučajevima, ne mogu da se ne zapitam gdje je Partizan doveden. Klub je sportski, institucionalno i finansijski u mnogo težoj situaciji nego što bi smio da bude. Zato su promjene neophodne. Ne zbog pojedinaca, već zbog Partizana. Ova uprava je, kada je dolazila, obećavala borbu za prvo mjesto i stabilizaciju kluba. Nažalost, danas vidimo potpuno drugačiju sliku. Klub se nalazi u najtežoj rezultatskoj situaciji u svojoj istoriji. Borimo se za opstanak i zadovoljni smo kada pobijedimo posljednjeplasiranu ekipu na tabeli. To pokazuje koliko su nam kriterijumi srozani. Jedino pravo mjerilo rada u sportu jesu rezultati. A ova uprava ima najgore rezultate u istoriji FK Partizan. Zbog toga smatram da bi kompletna uprava trebalo odmah da podnese ostavke", dodao je on.

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