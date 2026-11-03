"Para mi uši, kao da smo mi ovdje slijepi": Radosav Petrović o sudijama

Sportski direktor Partizana Radosav Petrović ukazuje na zamjerke crno-bijelih na suđenje i nada se boljem radu arbitara u budućnosti. Ne želi da od toga pravi alibi za loš početak sezone, ali nekoliko stvari mu je veoma zasmetalo.

Izvor: Super Indirektno kod Popa i Milana/Youtube/Printscreen

Sportski direktor Partizana Radosav Petrović rekao je da se nada boljem suđenju za crno-bijele u nastavku sezone, nezadovoljan onim što je do sada vidio. Iako u tome ne želi da traži alibi za katastrofalne rezultate crno-bijelih tokom jeseni, funkcioner kluba iz Humske ukazao je na nekoliko stvari.

"Vjerujem da će suđenje biti bolje u budućnosti, imam pravo da mislim da nije bilo na zadovoljavajućem nivou", rekao je on gostujući u emisiji "Super Indirektno kod Milana i Popa" na TV Una.

U cijeloj ligi ili samo prema Partizanu?

"Pa, ne mogu da komentarišem drugu utakmicu, nisam toliko obraćao pažnju, da budem iskren. A što se tiče Partizana, ako imamo podatak da u 14 kola nismo imali nijedan dosuđen penal i da smo dobili četiri crvena kartona, okej, sve je to fudbal, sve je u redu, ali malo neuobičajeno", dodao je on.

"Para mi uši, kao da smo slijepi"

Izvor: Dušan Milenković / ATA images

Komentarisao je Radosav Petrović i nedavni "vječiti derbi" u kojem je sudija Nenad Minaković dosudio penal za Zvezdu zbog faula Vukašina Đurđevića na Mateju Gaštarovu.

"Imali smo i derbi, na kojem je za mene bilo problematično suđenje. Ne želim da umanjim ni pobjedu Crvene zvezde, ni trud igrača Crvene zvezde, sav respekt. Ali, znate šta, meni malo para uši jer se pojavi ne znam, neki De Bleker iz Belgije, dođe nama da objašnjava kakvo je bilo suđenje, kao da smo mi slijepi. Ako pričamo o derbiju kao takvom, za mene je penal bio diskutabilan. Ne kažem da nije ili da nema elemenata, ali mislim da se u jednoj takvoj utakmici takav penal ne bi trebalo da se svira. Ali sve je u redu, okej, ima elemenata, nema problema."

Na kraju utakmice je Nenad Minaković propustio da pokaže crveni karton Mahmuduu Bađu za oštar faul na Milanu Vukotiću, koga je tom prilikom povrijedio.

"Okej, onda ne znam da li je crveni karton nad Vukotićem, kao, 'pa zadnji minut ne mijenja ništa'. Slažem se, ne mijenja, ali smo mi izgubili Vukotića narednih mjesec dana, nije igrao. I sad treba još 20 dana da se vrati u ritam".

Primijetio je Petrović i da je Elšnik trebalo da bude isključen pola sata prije kraja meča. To je jedna od primjedbi Partizana zbog kojih su crno-bijeli tražili da Nenad Minaković bude izuzet sa utakmica tog kluba.

"Ne znam, za mene je Elšnik trebalo da dobije drugi žuti karton u 60. minutu i tako dalje. Klub se već oglasio po tom pitanju, izbacivani su neki snimci. Opet kažem, ne želim da tražim alibi. Nije nama niko kriv što nam je lopta upala u peterac kod prvog gola. Igrač primi loptu i da gol i ponavljam, nije nikakav alibi, ali to što mi napravimo grešku, ne daje za pravo sudiji da on remeti utakmicu i da on izbija u prvi plan. Tako da, mislim da suđenje nije bilo na zadovoljavajućem nivou, ali vjerujem da će biti bolje u budućnosti".

Da li ima zamjerke i na druge utakmice i da li je u njima vidio namjeru da se ošteti Partizan?

"Pa ne želim da griješim dušu sad, da kažem da li je s namjerom ili ne. U nekim trenucima meni je djelovalo da je postojala, da je bilo malo tendenciozno. Ali opet, kako ja to mogu da dokažem? I sudije su ljudi, griješe. I sad ja ako kažem 'namjerno je pogriješio', kako ću ja to da dokažem na bilo koji način? U nekim situacijama mi je djelovalo da je postojala namjera. Jednostavno, osjeti se slabost. Kao što i protivničke ekipe osjete, dođu na JNA i shvate - 'Aha, Partizan sad je u lošoj situaciji, sad ih stisni, 'ajde da ih pobijedimo'. Onda i sudija ne osjeti neku snagu, neki preveliki pritisak. I vjerujem da je u nekim situacijama možda i bilo namjere. Ali ne mogu da griješim dušu, to je jednostavno nedokazivo. I sa druge strane, nije to bilo presudno za stanje na tabeli kakvo je sada. Nećemo da se lažemo", kazao je Petrović.

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