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"Riješićemo sve do kraja dana": Ljajić otkrio zašto je FIFA kaznila Partizan

"Riješićemo sve do kraja dana": Ljajić otkrio zašto je FIFA kaznila Partizan

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Oglasio se Rasim Ljajić povodom zabrane registracije igrača koju im je izrekla FIFA.

Rasim Ljajić o suspenziji Partizana Izvor: MN PRESS

Predsjednik FK Partizan Rasim Ljajić oglasio se povodom vijesti da im je FIFA izrekla zabranu registracije novih igrača. Čelnik crno-bijelih otkrio je zbog kog konkretnog slučaja je nastao problem.

Partizan je kažnjen zbog iznosa od 59.000 evra i u Humskoj očekuju da se rješenje za ovu situaciju pronađe u što kraćem roku.

"Advokat Frenka Kanutea tužio je Partizan i dobio spor pred Sudom za sportsku arbitražu u Lozani. Riječ je o iznosu od 59.000 evra. Presuda je tek sada stigla u klub i odmah smo pristupili rješavanju problema. Očekujem da sve bude završeno do kraja dana. To je još jedan od repova prethodne uprave sa kojima se suočavamo”, rekao je Ljajić za Meridian sport.

Koliko je Kanute koštao Partizan?

Prema nedavnim riječima Milke Forcan, Kanute je koštao crno-bijele čak 1,7 miliona evra, a on je za crno-bijele odigrao samo 22 meča.

"Imate igrača koji je koštao Partizan 700.000 evra dolazak - 550 on, a 150 inicijalno. Plata mu je bila 40 hiljada puta 12 mjeseci, znači 480 hiljada. Menadžer je 187 hiljada evra, raskid ugovora 283 hiljade evra, menadžer za raskid ugovora 50 hiljada... Pričam samo o jednom igraču koji je odigrao 10 utakmica i poslije Partizana nigdje nije zaigrao, a ima 28 godina. Slučajno sam saznala, pa sam pitala - Pa, gdje je otišao poslije Partizana? Pa ko ga je doveo, dao mu tolike ugovore, platio tolike menadžere i procijenio da je on igrač za Partizan. To su pitanja za Partizan, a danas nije pitanje šta ste uradili u prelaznom roku", rekla je Milka Forcan u jednom intervjuu.

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Tagovi

FK Partizan Frenk Kanute suspenzija FIFA Rasim Ljajić

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