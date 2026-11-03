Došlo na naplatu: FIFA opet suspendovala Partizan

Nikako da svane u Humskoj, FIFA opet izrekla zabranu registracije igrača.

Izvor: Milan Rasic/© MN press, all rights reserved

Nema kraja problemima u Humskoj. FK Partizan ponovo je dobio zabranu registrovanja novih igrača, piše "Sportklub". Razlog je dug od 60.000 evra inostranom kreditoru, što je ukupna suma po presudi sa kamatama.

Suspenzija je nastala po presudi Arbitražnog suda za sport od novembra 2024. godine, a sada je dospjela na izvršenje, navodi ovaj izvor. Ovo je samo jedna u nizu zabrana FIFA, a do sada su crno-bijeli uplatama brisali zabranu registracije.

"Repovi" iz prošlosti dodatno narušavaju atmosferu u Humskoj koja je ionako loša zbog istorijski loših rezultata. Nedavno je viđena nova trenerska rokada u crno-bijelom taboru, ali nikako da situacija krene nabolje kako su funkcioneri kluba najavljivali, pa sa raznih strana čujemo kako se traže ostavke.

Traži se smjena rukovodstva

Izvor: Milan Rasic/© MN press, all rights reserved

Već danima se spekuliše o promjenama rukovodstva u Partizanu, a kao potencijalni zamjenik aktuelnog predsjednika Rasima Ljajića spominje se Ivan Golac. Ipak, Ljajić kaže da se trenutno ništa ne dešava.

"Ništa se ne dešava. Sve ovo je očekivano", rekao je Rasim Ljajić za "Sportski žurnal" kao reakciju na zahtjeve za promjene u Humskoj: "Svi oni koji su odranije pretendovali da dođu u Partizan koriste svaku priliku. Da li je to loš rezultat, politička dešavanja u zemlji, promjene poslije izbora. Oni žele da se domognu Partizana. Dok smo mi na ovim pozicijama nećemo biti socijalna ustanova, ni zavod za zapošljavanje. Redovna sjednica Skupštine kluba održaće se u januaru, kao što smo ranije planirali, a ona može da preraste u izbornu. Nije to nikakav problem, ali se promjene neće dešavati na ulici i u medijima.

Imamo apsolutno iste likove koji se pojavljuju poslije svake turbulencije. Prvi smo rekli da mogu da se kandiduju i zakazali Skupštinu, ali niko se nije pojavio. Svi očekuju da se ušetaju u klub poslije političkih promjena. Vidjeli su novu priliku. Partizan mora da bude klub u kojem politika neće određivati ko će rukovoditi klubom. U posljednje dvije godine smo se trudili, i pored toga što sam i ja sam političar, da ne bude upliva sa strane. Zbog toga smo često napadani. Ovo je klub navijača Partizana i neće biti upliva državne vlasti."