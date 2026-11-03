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Krim-policija stigla u FK Partizan: Pod lupom poslovanje sa Mančester sitijem!

Krim-policija stigla u FK Partizan: Pod lupom poslovanje sa Mančester sitijem!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Uprava kriminalističke policije došla je u Humsku i ispitivala poslovanje kluba i transfer Filipa Stevanovića u Mančester siti.

Policija upala u FK Partizan Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Uprava kriminalističke policije je u ponedjeljak "ušla" u Partizan, prema informacijama koje donosi "Sport klub". Razlog za to je transfer Filipa Stevanovića u Mančester siti 2021. godine.

Prijava vezana za ovaj slučaj je od ranije, a pripadnici UKP su u Humskoj tražili dokumentaciju vezanu za ovaj posao zbog sumnji na eventualni niz koruptivnih radnji. Umiješani su navodno neki čelni ljudi Partizana i predstavnici Mančester sitija, a u svemu je prema informacijama "Sport kluba" posredovala menadžerska agencija Falija Ramadanija.

Odgovorni u Partizanu su dostavili UKP-u kompletnu dokumentaciju na raspolaganje i na tome se za sada završilo. 

Šta znamo o slučaju Filipa Stevanovića?

Doskorašnji fudbaler Lomela iz Belgije u Partizan je došao kao klinac, a prodat je nakon tri seniorske sezone Mančester sitiju za oko 8.000.000 evra. Potpisao je ugovor na četiri i po godine, ali ga je Siti slao na pozajmice u Holandiju i Portugal i na kraju nije odigrao nijedan meč za "građane". Trenutno je bez kluba. 

Prema informacijama do kojih je "Sport klub" došao u pregovorima je učestvovao i nedavno preminuli profesor Pravnog fakulteta Vladimir Vuletić, a u to vrijeme na čelu kluba bili su Miloš Vazura kao direktor i Milorad Vučelić kao predsjednik. Na kraju je ukupno isplaćeno 6.500.000 evra fiksno, uz milion i po evra na ime bonusa.

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Tagovi

FK Partizan fudbal policija

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