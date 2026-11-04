"Kao da smo bacili pare u Dunav": Rasim Ljajić o novim problemima Partizana

Rasim Ljajić komentariše nove probleme Partizana, uključujući transfer Filipa Stevanovića i dug prema Kanuteu.

Izvor: MN PRESS

Na tu temu oglasio se predsjednik Partizana Rasim Ljajić koji je rekao da je situacija oko Kanutea već riješena i da će suspenzija biti brzo uklonjena.

"Sve je isplaćeno. To je bio dug od 50 hiljada i zajedno sa kamatama na kraju se dođe do cifre od 59 hiljada evra. U pitanju je izgubljen spor u predmetu Kanute. Još jedna od anomalija koja je zatečena", rekao je Rasim Ljajić u izjavi za "Sportski žurnal" ove srijede.

Partizan samo gubi sporove

"Ne plaćamo čak ni agentima, nego se pojavio advokat koji je navodno ubijedio Kanutea da raskine ugovor. Sad na ime provizije da prekine saradnju mi plaćamo toliku cijenu. Zaista nezamislivo. Dobio je svoj dio, platili smo. Kao da smo bacili novac u Dunav", rekao je Ljajić i rekao da Partizan više nema dugova.

"Ovo je posljednji koliko znamo u nizu sporova koji su svi izgubili. Nemamo u ovom trenutku aktivni niti najavljeni dug. Jedino da ne iskoči nešto od ranije", dodao je on.

Traže se promjene u Partizanu

Nakon serije loših rezultata i otkaza Saši Iliću, na klupu Partizana sjeo je Aleksandar Stanojević. Iako je njegov četvrti mandat u Humskoj počeo dobro, sve je više povika za promjene na rukovodećim pozicijama.

U samo dva dana, oglasili su se Ivan Golac, potencijalni predsjednik Partizana, potom bivši kapiten Vladimir Stojković, dok se javnosti obratio i Apel za spas Partizana. Svima je zajedničko - hoće novo rukovodstvo u klubu, a za sada je najavljeno da bi tek u januaru moglo da dođe do vanredne sjednice.

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