logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Kao da smo bacili pare u Dunav": Rasim Ljajić o novim problemima Partizana

"Kao da smo bacili pare u Dunav": Rasim Ljajić o novim problemima Partizana

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Rasim Ljajić komentariše nove probleme Partizana, uključujući transfer Filipa Stevanovića i dug prema Kanuteu.

Rasim Ljajić o stanju u FK Partizan Izvor: MN PRESS

Uprava kriminalističke policije (UKP) upala je u ponedjeljak u prostorije FK Partizan u Humskoj kako bi ispitala okolnosti koje su dovele do transfera Filipa Stevanovića u Mančester siti 2021. godine, a otprilike u isto vrijeme i FIFA se bavila crno-bijelima. Njima je zbog duga prema Frenku Kanuteu aktivirana suspenzija, koja je ponovo na neki način zaustavila funkcionisanje kluba, po ko zna koji put u posljednje dvije-tri godine.

Na tu temu oglasio se predsjednik Partizana Rasim Ljajić koji je rekao da je situacija oko Kanutea već riješena i da će suspenzija biti brzo uklonjena.

"Sve je isplaćeno. To je bio dug od 50 hiljada i zajedno sa kamatama na kraju se dođe do cifre od 59 hiljada evra. U pitanju je izgubljen spor u predmetu Kanute. Još jedna od anomalija koja je zatečena", rekao je Rasim Ljajić u izjavi za "Sportski žurnal" ove srijede.

Partizan samo gubi sporove

"Ne plaćamo čak ni agentima, nego se pojavio advokat koji je navodno ubijedio Kanutea da raskine ugovor. Sad na ime provizije da prekine saradnju mi plaćamo toliku cijenu. Zaista nezamislivo. Dobio je svoj dio, platili smo. Kao da smo bacili novac u Dunav", rekao je Ljajić i rekao da Partizan više nema dugova.

"Ovo je posljednji koliko znamo u nizu sporova koji su svi izgubili. Nemamo u ovom trenutku aktivni niti najavljeni dug. Jedino da ne iskoči nešto od ranije", dodao je on.

Traže se promjene u Partizanu

Nakon serije loših rezultata i otkaza Saši Iliću, na klupu Partizana sjeo je Aleksandar Stanojević. Iako je njegov četvrti mandat u Humskoj počeo dobro, sve je više povika za promjene na rukovodećim pozicijama.

U samo dva dana, oglasili su se Ivan Golac, potencijalni predsjednik Partizana, potom bivši kapiten Vladimir Stojković, dok se javnosti obratio i Apel za spas Partizana. Svima je zajedničko - hoće novo rukovodstvo u klubu, a za sada je najavljeno da bi tek u januaru moglo da dođe do vanredne sjednice.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rasim Ljajić fudbal FK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC