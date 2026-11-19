Panatinaikos je poslije dva poraza uspio da se vrati na pobjednički kolosijek i da pobijedi Žalgiris u Kaunasu.

Izvor: MN PRESS

Panatinaikos je prekinuo lošu seriju i poslije dva poraza je došao do pobjede u Evroligi, na gostovanju u Kaunasu - 85:69. Ekipa Željka Obradovića je uspjela da se vrati na pobednički kolosijek i to na mjestu na kom su mnogi padali.

Grčki tim su do trijumfa predvodila dvojica igrača - Kendrik Nan (21, 4/8 za tri) i Najdžel Hejs-Dejvis (20, 6sk). Oni su ujedno bili i jedni dvocifreni igrači u svom timu.

Na drugoj strani su dvocifren učinak imali samo Azulas Tubelis (17, 6sk) i Karsen Edvards (15, 5as).

U narednom kolu tim Željka Obradovića gostuje lideru Evrolige Valensiji, dok Žalgiris ide u Madrid i igraće protiv Reala.

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