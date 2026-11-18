Panatinaikos je doživio četvrti poraz u Evroligi, izgubivši od Virtusa 84:79. Trener Obradović ističe važnost skoka i borbe za loptu.

Izvor: Screenshot/Youtube/@VirtusBolognaOfficial

Panatinaikos je poražen i četvrti put u Evroligi, ovog puta je Virtus bio bolji i u 12. kolu je pobijedio na domaćem terenu 84:79. Poslije slabe treće četvrtine koju su gosti izgubili 20:13 meč je bio preokrenut u korist domaćina i na kraju je u tijesnoj posljednjoj dionici Virtus uspio da stigne do pete pobjede u elitnom takmičenju.

"Mislim da je ovo bila teška utakmica, sa mnogo duela i borbe na obje strane. Odluke su pale na sitnim detaljima, posebno u situaciji tri desetinke prije kraja, kada je Virtus izborio slobodna bacanja, a klupa dobila tehničku grešku", započeo je Željko Obradović na konferenciji za medije.

Vidi opis Obradović poslije poraza od Virtusa: "Nemam šta da zamerim svojoj ekipi" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: EPA/ALI HAIDER Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Youtube/Real Madrid Baloncesto/printscreen Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Panathinaikos BC/Youtube/Printscreen Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: EPA/PETE ANDREOU Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Luka Milosavljevic / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: EPA/PETE ANDREOU Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 8 8 / 8

Obradović nije želio mnogo da duži, pa je upozorio na već narednog rivala Panatinaikosa, a to je tim Žalgirisa sa kojim se sastaje u četvrtak od 19 sati u Kaunasu.

"Čestitam Virtusu na pobjedi. Nemam šta da zamjerim svojoj ekipi. Moramo da nastavimo dalje i da se okrenemo narednoj utakmici protiv Žalgirisa."

O energiji i skoku

Panatinaikos nije bio sjajan na skoku, iako je bio ujednačen u asistencijama kad je u pitanju rival, to nije bilo dovoljno za pobjedu. Bolji procenti šuta za tri poena nisu mogli da preokrenu meč, pa je tri minuta pred kraj susreta pitanje pobjednika bilo jasno. Iako su Zeleni stigli na posjed zaostatka na minut i 40 sekundi do kraja, poenima Matijasa Lesora, mini serija od 5:0 koju su sproveli Kar, Mur i Rašid Belo riješila je svaku nepoznanicu.

Prema tome, Panatinaikosu se može prigovoriti nešto tromija igra u momentima kad je Virtus bio dobar, ali je trener Obradović posebnu pažnju obratio na statistiku:

"Na te stvari utiče mnogo različitih faktora. Dozvolili smo im 17 ofanzivnih skokova, što je veliki broj. Prije utakmice smo razgovarali o tome da je riječ o ekipi koja brzo prelazi u napad i naš plan je bio da kontrolišemo igru u ofanzivi i ne dozvolimo im da lako dolaze do poena. Skok nije bio zadatak samo visokih igrača, već svih nas. Svi smo morali da se borimo za loptu", zaključio je Željko Obradović.

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