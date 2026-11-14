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"Panatinaikos može da pobijedi i neke NBA timove": Jabusele vjeruje u Željka Obradovića i saigrače

"Panatinaikos može da pobijedi i neke NBA timove": Jabusele vjeruje u Željka Obradovića i saigrače

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Geršon Jabusele je uvjeren da bi ova ekipa Panatinaikosa mogla da dobije pojedine NBA timove.

Jabusele vjeruje u Željka Obradovića i saigrače Izvor: MN PRESS

Geršon Jabusele se poslije tri sjajne sezone u Real Madridu vratio u NBA ligu, tamo je igrao za Filadelfiju, Njujork Nikse i Čikago Bulse i nije uspio da se nametne. Nezadovoljan minutažom i činjenicom da ne dobija šansu, vratio se u Evropu i potpisao je za Panatinaikos. Sada sa Željkom Obradovićem napada svoju drugu evroligašku titulu.

"Lesor mi je mnogo pomogao, jedan je od mojih najboljih prijatelja. Proveli smo vrijeme i tokom ljeta i ovo je njegova kuća. Dugo je u Atini. Pokazao mi je dvoranu i sve što ima u klubu. Bliski smo, naše porodice se druže i lijepo je što smo u istom timu", rekao je Jabusele za "L'Ekip".

Objasnio je i zbog čega je donio odluku da napusti NBA ligu.

"Mislim da sam dobro odigrao u Čikagu krajem prošle sezone i da sam se dokazao. Međutim, početak sezone je bio težak, bile su tu razne otežavajuće okolnosti i nisam igrao. Nisu mi finansije presudne, ali ponude koje sam dobio bile su veoma niske. U Minesoti su mi nudili djelimično garantovan ugovor, ja sam čovjek koji vjeruje u sebe i voli rizik, ali bez ikakvih garancija, minimalni ugovor... Da li da moja porodica prođe kroz sve to ponovo, da se moja djeca opet sele, da mijenjamo škole... Mislio sam da je vrijeme da okrenem novi list", dodaje Geršon.

"Dobili bismo neke NBA ekipe"

Koliko vjeruje u "zelene" govori i to da je uvjeren da bi ova ekipa Panatinaikosa mogla da se nosi sa određenim NBA timovima.

"Istina je da imamo odličan tim, možda i najtalentovaniji u kom sam ikada bio. Vidio sam da postoje neka poređenja sa našom startnom petorkom i NBA timovima. Iskreno vjerujem da bismo mogli da dobijemo neke NBA ekipe, ubijeđen sam u to. Ne govorim da bismo dobili šampione ili tako nešto, ali ako bismo igrali protiv svih timova, sigurno bismo dobili neke mečeve", kaže Jabusele.

Upitan je i zašto je odabrao Panatinaikos, kada je imao dosta ponuda na stolu.

"Nedostaje mi NBA liga, ali sam se pomirio sa odlukom i košarka je na prvom mjestu. Želim da osvajam titule, bilo je dobrih ponuda iz Evrolige, ali je Panatinaikos vrhunska organizacija. Sjajna istorija, navijači, rivalstvo sa Olimpijakosom. Na sve to prilika da sarađujem sa jednim od najvećih trenera u istoriji, da budem uz neke od mojih najboljih prijatelja. Sve to je uticalo. Naš plafon je baš visok, svi želimo da pobjeđujemo i znamo kako to da radimo", zaključio je Jabusele.

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Tagovi

KK Panatinaikos Geršon Jabusele Željko Obradović NBA liga

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