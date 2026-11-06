Janakopulos 10 mjeseci neće smjeti u dvoranu: Grčke vlasti izrekle drastičnu kaznu gazdi Panatinaikosa

Grčke vlasti izrekle su drastičnu kaznu Janakopulosa, vlasniku Panatinaikosa, zbog njegovih objava i teških optužbi na društvenim mrežama.

Izvor: Nikola Krstic / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kontroverzni grčki bogataš, vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos (52), kažnjen je desetomjesečnom zabranom ulaska u dvorane i novčanom kaznom od 60.000 evra od strane grčkog sportskog sudije.

Uz to, Panatinaikos je kažnjen sa 30.000 evra, a klub planira da uloži žalbu.

Janakopulos neće moći u dvoranu zbog svojih Instagram objava, odnosno zbog "storija" na kojem se moglo čuti skandiranje u vezi sa aktuelnim skandalom u grčkoj košarci.

Janakopulos je proglašen krivim za disciplinski prekršaj klevete putem društvenih mreža, a istovremeno Panatinaikos je novčano kažnjen zbog postupaka svog vlasnika. "Zeleni" smatraju ovu kaznu "ekstremnom" i očekuje se da ulože žalbu, u pokušaju da ublaže sankcije.

I Evroliga vodi postupak protiv Janakopulosa

Evroliga je takođe pokrenula poseban disciplinski postupak protiv Janakopulosa nakon žalbe pirejskog Olimpijakosa. Taj slučaj se odnosi na Janakopulosovo ponovno "kačenje" transparenata i skandiranja na Instagramu, koje su navijači PAO-a istakli tokom evroligaške utakmice protiv Baskonije 22. oktobra.

Prema navodima Olimpijakosa, taj sadržaj je pokušao da poveže klub i glavnog trenera Jorgosa Barcokasa sa tekućom sudskom istragom o navodnom namheštanju košarkaških utakmica u Grčkoj.

Disciplinski sudija Evrolige je još 29. oktobra kaznio Panatinaikos zbog transparenata i skandiranja njihovih navijača, dok se postupak protiv Janakopulosa vodi zasebno.

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