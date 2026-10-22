Janakopulos ne prestaje sa prozivkama: AI montažom "zapalio" internet

Dimitris Janakopulos ponovo provocira povodom hapšenja u grčkoj košarci i sve to uz provokativnu AI ilustraciju i najavu novih objava.

Izvor: YouTube/Panathinaikos BC

Dimitris Janakopulos ponovo se oglasio povodom potresa u grčkoj košarci, ali ovog puta nije ostao samo na provokativnim komentarima. Vlasnik Panatinaikosa objavio je ilustraciju napravljenu pomoću vještačke inteligencije, kojom je dodatno ismijao situaciju nastalu nakon hapšenja predsjednika Košarkaškog saveza Grčke Vangelisa Lioliosa i još pet osoba.

Janakopulos je već privukao pažnju reakcijom na vijest o hapšenjima, a sada je nastavio u sličnom tonu. Na novoj AI slici prikazan je nasmijan, sa cigaretom u ruci, dok se iza zatvorskih rešetaka nalaze Liolios i Vasiliki Caruha i još jedna osoba.

Pogledajte fotografiju koju je napravio Dimitris Janakopulos

Izvor: Screenshot/Instagram/@dpg7000

Uz objavu, Janakopulos je ostavio i poruku koja nagovještava da se njegovo oglašavanje neće završiti na tome.

"Posvećeno svakom autoritetu sa rokom trajanja. Naredna objava biće magična i imaće legendarnu pošalicu", poručio je vlasnik Panatinaikosa.

Hapšenja potresla grčku košarku

U centru pažnje našli su se predsjednik Košarkaškog saveza Grčke Vangelis Liolios i još pet osoba, među kojima su, prema izvještajima grčkih medija, i dvojica aktivnih košarkaških sudija. Slučaj je povezan sa moves istrage koja se odnosila na sumnje u namještanje utakmica i podmićivanje.

Istraga je trajala tri mjeseca, a postupak je obuhvatio sumnje na krivična djela podmićivanja, uključujući i ona u oblasti sporta. Nakon izdavanja naloga za hapšenje u utorak, dan kasnije raspisana je potjernica, a policija je potom sprovela akciju hapšenja.

Grčki mediji prenose i da su tokom pretresa pronađene veće količine novca, čije porijeklo navodno nije bilo opravdano dostupnom finansijskom dokumentacijom. U izvještajima se pominje iznos od oko 820.000 evra.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!