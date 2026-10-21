Šest naloga za hapšenje u velikoj akciji: Sudija Evrolige u centru skandala

Grčka košarka suočava se sa ozbiljnim skandalom: hapšenje predsjednika saveza i istraga o podmićivanju utakmica izazivaju veliku pažnju.

Izvor: Acero/AlterPhotos/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Grčku košarku potresa slučaj koji bi mogao da ima ozbiljne posljedice po njen ugled. Istraga zbog sumnji na podmićivanje i namještanje utakmica dovela je do hapšenja predsjednika Košarkaškog saveza Grčke Vangelisa Lioliosa, ali se pažnja javnosti posebno usmjerila na imena koja se povezuju sa suđenjem u Evroligi.

Među osobama obuhvaćenim istragom, prema pisanju grčkih medija, nalaze se i bivši evroligaški sudija Elijas Koromilas i aktivna arbitarka Vasiliki Caruha. Pominju se i Petros Papapetru, Anastasios Piloidis i Jorgos Mavraganis, a u okviru policijske akcije izdato je ukupno šest naloga za hapšenje.

Novac pronađen u kući jednog od arbitara

Jedan od detalja koji je dodatno pojačao interesovanje za slučaj jeste pretres kuće jednog od sudija u Kateriniju. Prema medijskim izvještajima, tamo je pronađeno više od 820.000 evra u gotovini. Za sada nije utvrđeno porijeklo tog novca niti je razjašnjeno da li je povezan sa djelima koja se istražuju.

Istraga obuhvata sumnje na korupciju i manipulaciju košarkaškim utakmicama, a za pojedina djela koja se pominju u izvještajima predviđene su kazne do pet godina zatvora. Osumnjičeni bi trebalo da budu saslušani pred istražnim sudijom, nakon čega bi moglo da bude poznato više detalja o daljem toku postupka.

Pojedini osumnjičeni, među kojima se u izvještajima pominju Caruha i Mavraganis, navodno su bili u Istanbulu, a privedeni su po slijetanju na aerodrom.

Slučaj je izazvao snažne reakcije u grčkoj sportskoj javnosti, ne samo zbog funkcije koju obavlja Liolios već i zbog mogućnosti da se istraga proširi na ljude koji su godinama dio košarkaškog sudijskog sistema. Ipak, navodi o umiješanosti pojedinaca predstavljaju sumnje koje tek treba da budu razjašnjene u pravnom postupku.

U cijeloj priči ponovo se pominje i Dimitris Janakopulos, vlasnik Panatinaikosa, koji je prethodnih dana javno govorio o dešavanjima u grčkoj košarci. Njegovi komentari ponovo su privukli pažnju nakon što je slučaj izbio u javnost.

Šta je rekao Dimitris Janakopulos?

Vlasnik Panatinaikosa je nedavno bio vrlo direktan i mada tad nije bilo jasno na šta se odnosi obavještenje, rekao je da će se dogoditi vijesti koje će biti nevjerovatne za svijet košarke. Izgleda da je bio u pravu.

"Ono što će se dogoditi u svijetu košarke u narednih nekoliko dana, a najkasnije za nekoliko nedjelja, biće apsolutno bez presedana. Mi, kao Panatinaikos, nismo čak ni pokušali da iskoristimo situaciju iza kulisa i natjeramo ih da se sami obrukaju, radeći upravo suprotno od onoga što su godinama radili. Umjesto toga, Panatinaikos je odlučio da krene pravnim putem. Ne samo zato što smo Panatinaikos, već i zato što želimo da nam se vrati ono što nam je ukradeno. I vratićemo to", rekao je vlasnik Panatinaikosa.

Janakopulos se ponovo oglasio

Dimitris Janakopulos se oglasio i nakon što je u javnost stigla vijest da je pokrenuta istraga protiv predsjednika Košarkaškog saveza Grčke, kao i nekolicine sudija.

"Željeli ste rat sa mnom. Mislili ste da ćete pobijediti. Zar niste pitali? Jedan poraz - a ako poželim, mogu da preokrenem situaciju čak i sada, u 14 časova, ali neka ostane kako jeste. Šaljem vam poljupce. Vi pušite... ne sjećam se da li pušite. Mislim da ne pušite, tako da je sve u redu", napisao je Janakopulos i dodao:

"Čekam da vidim kakav će stav zauzeti ljudi koji su toliko godina - a da niko nikada nije bio optužen niti osuđen od strane nadležnih organa - blatili i umanjivali naše pobjede i titule, napuštali utakmice i takmičenja - čekam da vidim na koji način će oni osuditi ono što je danas isplivalo u javnost, a što i dalje izlazi na vidjelo...", stoji u njegovoj objavi.

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