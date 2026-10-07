Janakopulos: "Vratite tim ovog čovjeka u Evroligu, oni su evropska košarka"

Dimitris Janakopulos smatra da bi CSKA Moskva trebalo da se vrati u Evroligu, naglašavajući važnost ovog tima za evropsku košarku.

Izvor: dpg7000/Instagram/Printscreen

Predsjednik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos insistira na tome da bi CSKA Moskva trebalo da bude vraćen u Evroligu što prije. Moskovljani su jedan od vlasnika takmičenja, ali im je zabranjeno da se takmiče od početka 2022. i ruske invazije na Ukrajinu.

Janakopulos je na društvenoj mreži Instagram objavio fotografiju na kojoj sjedi zagrljen sa Andrejem Vatutinom, prvim čovjekom CSKA Moskve.

"Ono što ću reći je da bi prije bilo čega CSKA Moskva trebalo da se vrati u Evroligu, jer smo bez obzira na veliko rivalstvo na terenu mi veliki izazivači. Real Madrid, Panatinaikos, CSKA su evropska košarka. Bez njih nema pravog evropskog šampiona!", napisao je Janakopulos na društvenim mrežama.

Izvor: dpg7000/Instagram/Printscreen

"NBA odbijaju iz 2 razloga, ovo im je logika"

Oglasio se grčki bogataš i o različitim stavovima unutar Evrolige o prijedlogu NBA lige da se dva takmičenja spoje. Prema njegovim riječima, oni koji su protiv toga uživaju u trenutnom statusu kod Evrolige ili vjeruju da neće biti dio proširenog takmičenja Evrolige i NBA.

"Neki timovi su bili protiv ekspanzije NBA... Jedina logika za takvo mišljenje je ili da sada imaju dobar tretman ili da znaju da nemaju budućnost, jer znaju da nisu odabrani za proširenje... Ili oba!", rekao je Janakopulos, uz čestitke čelnicima Evrolige na odlično organizovanom događaju.

Evroliga zvanično odbila prijedlog NBA

Na sastanku na jezeru Komo u utorak popodne, Evroliga je odbila ultimatum NBA da takmičenje ostane u postojećem formatu, sa 13 timova-vlasnika i bez proširenja.

NBA Evropa ne želi nove klubove koji su najavljeni, nego klubove želi samo one koji su u Milanu, Rimu, Madridu, Barseloni, Londonu, Mančesteru, Parizu, Lionu, Berlinu, Minhenu, Istanbulu i Atini, što je loša vijest za srpske velikane Partizan i Zvezdu.

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