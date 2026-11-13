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Šokantan poraz Panatinaikosa u Atini: Džastin Robinson za pet minuta razbio ekipu Željka Obradovića

Šokantan poraz Panatinaikosa u Atini: Džastin Robinson za pet minuta razbio ekipu Željka Obradovića

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Barselona pobijedila Panatinaikos u Grčkoj spektakularnom igrom Džastina Robinsona u završnih pet minuta meča. Ubacio je čak 16 poena u tom razmaku!

Barselona pobijedila Panatinaikos u Grčkoj Izvor: Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia

Panatinaikos je šokantno izgubio od Barselone u Atini 74:76, primivši čak 33 poena u posljednjoj četvrtini. Apsolutni heroj pobjede Španaca je Amerikanac Džastin Robinson, koji je ubacio čak 16 poena u posljednjih pet minuta i "oteo" pobjedu ekipi Željka Obradovića.

Koliko se "raspala" odbrana Panatinaikosa u odlučujućoj fazi meča pokazuje i podatak da je Barselona ubacila u prvoj četvrtini 17 poena, u drugoj 15, a u trećoj samo 11. I još jednom podsjetimo, samo je Robinson u posljednjih pet minuta ubacio čak 16.

Vodio je Panatinaikos početkom posljednje četvrtine dvocifrenom razlikom, trojkom Huanča Ernangomeza bilo je 60:47 na osam i po minuta prije kraja, a Matijas Lesor potom je ubacio za 62:49 u 33. minutu. Ipak, malo ko je mogao da predvidi eksploziju koja je nastala ulaskom Robinsona u igru na 6:17 minuta do kraja. Do tog trenutka postigao je osam poena, a onda je do posljednjeg zvuka sirene ubacio četiri trojke, uključujući i onu završnu, za vođstvo 76:74 na četiri sekunde prije kraja.

Panatinaikos je doživio treći poraz ove sezone, a Barselona se ovim velikim trijumfom izjednačila sa Atinjanima sa identičnim skorom, 8-3.



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KK Panatinaikos KK Barselona Evroliga

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