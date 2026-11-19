Marko Gudurić odigrao je odličan meč i uz Leandra Bolmara srušio Fenerbahče u Milanu.

Izvor: EPhotopress / Newspix.pl / Profimedia

Armani je upisao dvije pobjede zaredom u Evroligi, poslije Crvene zvezde je pao i Fenerbahče u Milanu - 76:70. Najveće zasluge za to pripadaju tandemu Marko Gudurić-Leandro Bolmaro. Njih dvojica su odigrali fenomenalan meč i vodili su ekipu do uspjeha.

Izgleda da je dolazak Luke Bankija "probudio" tim sa dvije pobjede u tri dana. Gudurić je preuzeo odgovornost kada se meč lomio (67:66) i dao je četiri veoma važna poena u nizu. On je "povukao", a onda je Bolmaro nastavio i dao pet poena zaredom i tako stavio tačku.

Efikasniji od njih dvojice bio je samo Mozes Rajt (22, 11sk), Bolmaro je dodao 19 (5as), a Gudurić 16 (4as). Na drugoj strani je Tealen Horton-Taker dao 17, a Vejd Boldvin je dodao 13 poena.

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