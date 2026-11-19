Sani Bećirović se oglasio prvi put od preuzimanja direktorske funkcije u Partizanu.

Izvor: MN PRESS

Sani Bećirović (45) je i zvanično u novoj ulozi. Postao je direktor u Partizanu. Klub je potvrdio da će preuzeti tu poziciju, dok će Dule Karavesović da pređe na poziciju direktora za razvoj. Bivši slovenački košarkaš se prvi put oglasio od dolaska u Humsku.

"Velika čast i zadovoljstvo je dobiti podršku uprave i postati član crno-bijele porodice. Nemam mnogo toga da izjavim u ovom trenutku sem da je sada vrijeme da uz Duleta Karavesovića što prije uđem u sistem i da zajedno radimo. Zahvalan sam na podršci i poverenju, a možemo više pričati kada prođe malo vremena", poručio je Bećirović.

Vidi opis Prva izjava Bećirovića od dolaska u Partizan: "U ovom trenutku mi je samo jedno važno" Sani Bećirović Sani Bećirović Sani Bećirović Sani Bećirović Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Po završetku igračke karijere Bećirović je bio pomoćni trener u Panatinaikosu Saši Đorđeviću (sezona 2015/16), pa je onda odlučio da se oproba u drugačijoj funkciji. Radio je kao sportski direktor Cedevita Olimpije, Panatinaikosa i Zenita iz Sankt Peterburga.

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