Bomba: Marko Gudurić se vraća u Zvezdu!?

Na pomolu jedan od najvećih trejdova u istoriji Evrolige. Pregovaraju čak tri tima i razgovori su daleko odmakli.

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Prema saznanju grčkih novinara, na pomolu je trostruki evroligaški trejd, u okviru kojeg bi srpski as Marko Gudurić mogao da se vrati u Crvenu zvezdu iz Armanija. Istovremeno, tvrdi novinar Nikitas Avgulis u podkastu "Novasportsa", Zvezdin bek Džered Batler prešao bi iz Zvezde u Olimpijakos, a bek Olimpijakosa Tajler Dorsi bi pojačao Gudurićev Armani, trenutno najlošiji tim Evrolige (1-10).

"Ova tri kluba već neko vrijeme pregovaraju i pregovori su u odmakloj fazi, sa velikim šansama da se posao realizuje. Naravno, ukoliko do ovoga dođe, pričaćemo o nečemu što je apsolutno neviđeno u evropskoj košarci, s obzirom na to da se nikada ranije u Evroligi nije dogodio trejd u kom učestvuju tri strane", objašnjeno je.

Gudurić je imao poziv Zvezde da se vrati na Mali Kalemegdan pretprošlog ljeta, 2025, ali je ponuda Armanija bila toliko "jaka" da su crveno-bijeli veoma brzo ispali iz te trke. Gudurić je trenutno pod trogodišnjim ugovorom sa italijanskim velikanom prema kojem po sezoni zarađuje 2,7 miliona evra.

Ljubimac navijača Zvezde prije nekoliko mjeseci je i javno govorio o tome da osjeća emociju koja ga "vuče" nazad među crveno-bijele.

"Postoji to kod mene, iskreno. Rekao sam i pričam istinu, nemam šta da krijem. Postoji to nešto što je ostalo. Nekako osjećam to, ali da li će se desiti, vidjećemo. To je Božja volja i kako bude biće. Trudim se samo da ostanem zdrav. Maloprije smo pričali koliko smo svi ispovređivani i pitanje je koliko će ko moći da igra. Ne bih ni volio da dolazim u nekom momentu kada više nije to - to", rekao je Gudurić u podkastu "6.75 range" u avgustu.

Gudurić je u Zvezdi ponikao i postao prvotimac, a napustio ju je 2017. godine, kada je pojačao Fenerbahče na poziv Željka Obradovića. U istanbulskom velikanu proveo je u dva mandata sedam sezona i donio mu je titulu prvaka Evrope herojskom partijom u finalu 2025.