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Olimpijakos hoće Marka Gudurića: Zvali u MIlano, nadaju se da će Srbin zamijeniti Montera

Olimpijakos hoće Marka Gudurića: Zvali u MIlano, nadaju se da će Srbin zamijeniti Montera

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Olimpijakos se nada da će ubijediti Olimpiju iz Milana da pusti Marka Gudurića da pređe u redove ovog kluba.

Olimpijakos hoće Marka Gudurića Izvor: Fabrizio Andrea Bertani / imago sportfotodienst / Profimedia

Olimpijakos se raspituje za Marka Gudurića! Tim Jorgosa Barcokasa muku muči sa povredama ključnih igrača u spoljnoj liniji ove sezone, a navodno je Gudurić jedno od rešenja nakon što se ispostavilo da će Žan Montero biti van terena do kraja sezone. 

Grčki portal "Pik en rol" je naveo da se raspitao za Gudurića Olimpijakos, nadajući se da je Olimpija nakon užasnog starta u nvooj sezoni odustala od bilo kakvih ambicija. Ipak, nema izgleda namjeru da pusti Gudurića tim iz Italije. 

Novi trener Luka Banki koji je upravo preuzeo tim od Pepea Poete je navodno stopirao priče o transferu jer želi da gradi tim oko Gudurića i vjeruje da može da preokrene ovu sezonu.

Šta sada za Olimpijakos? 

Crveno-bijeli iz Pireja su u meču sa Crvenom zvezdom igrali sa Kodijem Milerom-Mekintajerom i Korijem Džozefom na pleju, dok su Evan Furnije i Džon Končar igrali na poziciji beka. Sada se čeka da se vrati Tajler Dorsi iz suspenzije koja ističe za nekoliko dana, a mladi Nikos Plotas makar u domačem takmičenju dobija neke minute. 

Tagovi

Marko Gudurić KK Olimpijakos

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