Gudurić promašivao dok Armani (1-9) tone: Vasa Micić "vukao" protiv Barselone, ali sad je prejaka

Košarkaši Armanija ostali su na dnu Evrolige nakon poraza od Valensije, dok je Hapoel pao pred zahuktalom Barselonom

Izvor: Massimo Ceretti / imago sportfotodienst / Profimedia

Košarkaši Armanija ostali su prikovani na dno tabele Evrolige sa skorom 1-9 (kao i Baskonija) jer su izgubili ovog četvrtka od Valensije kod kuće 73:84. Srpski internacionalac Marko Gudurić (31) ubacio je devet poena za 20 minuta u igri za italijanski tim, ali nije uspio da se "upiše" sa distance, jer je promašio svih pet šuteva za tri poena. Ove sezone pogađa samo 25 odsto ispaljenih trojki u Evroligi.

Djelovalo je da bi ekipa Pepea Poete mogla da pobijedi jer je vodila 59:51 poslije prve tri četvrtine, ali je onda ostala bez daha. Sjajni Armoni Bruks dao je prelomnu trojku u završnici za Valensiju protiv svog bivšeg tima, a ukupno je bio strijelac 16 poena. Kameron Tejlor je ubacio 17 za Špance, Ti-Džej Šorts 15, a Nil Sako 14.

Valensija je furiozno počela meč, povela 20:2, ali su Italijani uspjeli da se vrate predvođeni Leandrom Bolmarom (16 poena). Ipak, čak 17 izgubljenih lopti bilo je previše za Armani, koji trpi udarce u Evroligi čitave jeseni.

Vasa vidio zaletjelu Barselonu

Vasa Micić je istovremeno ubacio 24 poena za Hapoel u porazu od zahuktale Barselone kod kuće (90:94). Srpski plejmejker podijelio je sedam asistencija i pogodio dvije trojke iz sedam pokušaja, ali njegov doprinos nije bio dovoljan, kao ni 25 poena Ilajdže Brajanta, prvog napadača Izraelaca.

Barselona je u Bugarskoj ostvarila četvrti uzastopni evroligaški trijumf, a predvodili su je Dario Brizuela sa 22 poena, Džastin Robinson sa 20 poena i Džoš Nibo sa dabl-dabl učinkom od 12 poena i 10 skokova. Meč je prelomila serija 20:2 Barselone u trećoj četvrtini, a Micić u završnici nije uspio da trojkom udahne novi život Hapoelu.

Rezultati i parovi 10. kola:

Efes - Pariz 90:95

/Pejn 33, Malkolm 20 - Hifi 28/

Fenerbahče - Baskonija 84:65

/Horton Taker 19, Ki 13 - Simons, Stjuart po 12/

Hapoel - Barselona 90:93

/Brajant 25, Micić 24 - Brizuela 22, Robinson 20/

ASVEL - Bajern 95:99

/Mils 22 - Vajli 22, Lučić 18/

Armani - Valensija 73:84

/Bolmaro 16 - Tejlor 17, Bruks 16/

odigrano u srijedu

Real - Panatinaikos 112:115

/Feliz 27, Abalde 23 - Nan 33, Lesor 20/

U petak:

Bešiktaš - Žalgiris 18

Olimpijakos - Zvezda 20.15

Virtus - Dubai 20.30

Partizan - Makabi 20.45



