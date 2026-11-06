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Lučić natjerao Bajern da zaboravi Zvezdu: Uzeo sve u svoje ruke i razbio tim Tonija Parkera

Lučić natjerao Bajern da zaboravi Zvezdu: Uzeo sve u svoje ruke i razbio tim Tonija Parkera

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Srpski veteran blistao u dresu Bajerna protiv ASVEL-a u Francuskoj. Malo mu nedostajalo za dabl-dabl učinak.

Bajern pobijedio Asvel u Evroligi Izvor: Claus Bergmann / imago sportfotodienst / Profimedia

Iskusni srpski košarkaš Vladimir Lučić (37) postigao je 18 poena u pobjedi Bajerna na gostovanju Asvelu rezultatom 99:95 u meču 10. kola Evrolige.

Kapiten Bavaraca ubacio je sedam poena u prvih pet minuta i postavio ton igri njemačkog tima, a onda je i kroz čitav meč pomagao saigračima. U drugoj i trećoj četvrtini podijelio je Lučić po tri asistencije i završio meč kao prvi asistent ekipe (čak osam).

Efikasniji od Lučića u Bajernu bio je samo krilni centar Ostin Vajli sa 22 poena i njihov tim sad ima skor 3-7. Važnije od toga, ekipa Antona Gavela je definitivno ostavila za sobom debakl protiv Zvezde u Beogradskoj areni u prošlom kolu - poraz od čak 30 poena razlike.

Kod Asvela je najefikasniji bio Peti Mils sa 22 poena.

Pročitajte sve parove i rezultate 10. kola Evrolige.



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Evroliga KK Bajern Asvel

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