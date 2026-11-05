NBA liga ima spisak gradova na kojem nema Beograda, šta bi bilo sa vječitima ako bi ušli u partnerstvo sa Evroligom?

Izvor: Marty Jean-Louis / Sipa USA / Profimedia

Evroliga je krenula sa podjelom stalnih licenci i Crvena zvezda i Partizan trenutno nisu u najpovoljnijem položaju. Iako početni pregovori sa NBA ligom o potencijalnoj saradnji nisu uspjeli, daleko od toga da je došlo do konačnog mimoilaženja. NBA će doći u Evropu bilo kao partner Evrolige, bilo kao osnivač samostalnog takmičenja, o čemu je govorio crnogorski košarkaš i dugogodišnji NBA as Nikola Vučević.

Iskusni centar smatra da bi saradnja između NBA lige i Evrolige donijela najbolji ishod za evropsku košarku. U razgovoru za "Mundo Deportivo", igrač Orlando Medžika istakao je da okupljanje najjačih evropskih klubova na jednom mestu treba da bude prioritet i da Crvena zvezda i Partizan ne bi smjeli da budu van tih planova.

"Veliki sam navijač Crvene zvezde, pa često pratim Evroligu. Nadam se da će pronaći način za saradnju. Sa dvije lige izgubićemo na kvalitetu, jer najbolji timovi neće biti na okupu".

Vučević postavlja ključno pitanje, odakle toliko igrača za dvije odvojene lige? "NBA može da doprinese na određeni način, a Evroliga takođe. Ako bi se udružile, to bi moglo biti veoma dobro za Evropu. Nisam siguran da li bi mogli da održe taj kvalitet, jer je teško pronaći toliko igrača za toliki broj liga. Dvije odvojene lige ne bi bile dobre ni za koga."

Gdje je tu Beograd?

Vidi opis Nikola Vučević očitao lekciju: "Crvena zvezda i Partizan moraju da budu tu" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

NBA planira pokretanje svog evropskog takmičenja za oktobar 2027. godine, ali Beograd se ne nalazi na početnoj listi gradova.

"Razumijem NBA. Oni na to gledaju isključivo iz poslovne perspektive - kako da ostvare najveću zaradu u velikim gradovima. Ali mislim da je Evropa malo drugačija. U nekim velikim gradovima košarka nije toliko u fokusu."

Kao primer je naveo dominaciju fudbala u Parizu i Londonu, dok je Beograd prestonica košarke u Evropi i ne bi smio da bude izostavljen sa košarkaške mape NBA.

"Grad poput Beograda, sa dva veoma dobra tima i dvije sjajne navijačke baze, trebalo bi da ima svoj tim. Nadam se da će oba tima biti uključena, posebno ako dođe do spajanja NBA i Evrolige. Crvena zvezda i Partizan imaju neke od najboljih navijača. Olimpijakos, Fenerbahče, timovi poput njih - oni moraju biti tu. To je upravo ono što Evroligu čini posebnom."