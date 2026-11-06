Košarkaš Partizana Luka Vildoza želi da crno-bijeli opet počnu da pobjeđuju. "Radi se o nama, a ne o Makabiju", kaže pred meč u Beogradskoj areni u petak.

Izvor: MN PRESS

"Doživjeli smo nekoliko loših poraza, moramo da se vratimo na pravi put", izjavio je u Beogradu košarkaš Partizana Luka Vildoza uoči utakmice protiv Makabija u Evroligi (petak, 20.45 časova, Beogradska arena).

Partizan se nalazi na 12. mjestu na tabeli sa četiri pobjede i pet poraza, dok je Makabi na 17. poziciji sa skorom 2/7. Crno-bijeli su od 2. oktobra doživjeli pet poraza u šest kola Evrolige, uz trijumf protiv Zvezde u derbiju.

"Mislim da je najvažnije da nastavimo da gradimo našu igru i napredujemo kao tim. Imamo još neke stvari koje moramo da popravimo, posebno kada je riječ o tome da svih 40 minuta igramo na istom nivou. Zato se ovdje ne radi o Makabiju, nego o nama, o tome da nametnemo igru kakvu želimo i da sutra dođemo do pobjede", rekao je Vildoza novinarima dan pred meč.

Košarkaš Partizana je naveo da je velika konkurencija dobra za tim i da su se svi okupili u Humskoj samo zbog jednog - pobjeda.

"Posebno na treninzima, jer te tjera da budeš bolji i da napreduješ. Kroz takvu konkurenciju možeš i bolje da upoznaš karakter svojih saigrača. Ali istovremeno, svi smo ovdje zbog jedne stvari, a to je da pobjeđujemo. Zato to ne gledam kao međusobno takmičenje. Nadam se da ćemo sutra svi odigrati dobro", istakao je Vildoza.

Partizanu predstoji serija mečeva kod kuće

Vidi opis Vrijeme je da se Partizan vrati na pravi put: "Bilo je loših poraza, svi smo ovdje zbog jedne stvari" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Košarkaši Partizana će naredna četiri meča u Evroligi odigrati u Beogradu.

"Mislim da ćemo tokom novembra biti ovdje i sigurno je dobra stvar što ćemo biti kod kuće, sa porodicama, i što ćemo imati priliku da se još bolje povežemo kao tim. Ali istovremeno, svaka utakmica je važna. Evroliga je teška, bez obzira na to da li igraš kod kuće ili u gostima. Nadam se da ćemo ostvariti što više pobjeda, ali moramo da idemo utakmicu po utakmicu", naveo je argentinski košarkaš.

Vildoza je istakao da Partizan mora svih 40 minuta da igra na istom nivou.

"Nismo igrali dobro tri ili četiri minuta protiv Fenerbahčea, pa tri ili četiri minuta protiv Asvela, i protivnici su to iskoristili. Nadam se da ćemo uspjeti da popravimo te stvari i da ćemo biti bolji. Moramo nekako da riješimo taj problem i vratimo se pobjedama", istakao je Vildoza.

Frenks: "Moram da naučim šta trener želi"

Izvor: Luka Milosavljevic / Sipa Press / Profimedia

Košarkaš Partizana Robert Frenks, koji je nedavno pojačao "crno-bijele", izjavio je da se lako prilagođava na igru beogradskog kluba.

"Saigrači i treneri čine da bude tako i stvarno mi je sjajno zasad. Najteže je uklopiti se u novu sredinu u kojoj se ostali nalaze već neko vrijeme. To i naučiti sistem i šta trener želi. Ne mogu da kažem da je bilo teško, ali jeste izazovno i nešto što moram da uradim", rekao je Frenks.

"Atmosfera na dva gostovanja koja smo imali bila je sjajna, ali to sam i očekivao. Ja volim da se nadmećem i to ovdje i doživljavam", dodao je košarkaš Partizana.

Frenks je rekao da jedva čeka da zaigra pred navijačima Partizana u Beogradu.

"Čuo sam mnogo priča, vidio sam mnogo toga na društvenim mrežama i uzbuđen sam. Mislim da su naši navijači najbolji u Evroligi, tako da ću dati sve od sebe da se pokažem pred njima", istakao je Frenks.

(Tačno/MONDO)