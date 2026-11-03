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Partizan zove navijače na mečeve Evrolige: Važan mjesec za crno-bijele, sad se odlučuje

Partizan zove navijače na mečeve Evrolige: Važan mjesec za crno-bijele, sad se odlučuje

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Partizan u narednom periodu igra četiri utakmice kod kuće i nada se odzivu navijača i podršci.

Raspored KK Partizan u Evroligi u novembru Izvor: MN PRESS

Partizan je na devet dosadašnjih mečeva u Evroligi igrao šest u gostima. Sada se sve to "okreće" i u novembru će imati četiri meča kod kuće. Zato traži dodatnu podršku navijača u pokušaju da se vrati na pobjednički kolosijek.

Iz kluba su se oglasili i potvrdili da su puštene u prodaju karte za naredna tri meča, protiv Makabija, Baskonije i Valensije. Moći će da dođu do pojedinačnih ulaznica, ali i paketa za tri utakmice po povoljnijim uslovima.

Ekipi Đoana Penjaroje je potrebna dodatna podrška. Trenutno su na skoru 4-5 i dobrim rezultatima u Beograskoj areni bi se našli u situaciji da dođu do pozitivnog bilansa i da se vrate u borbu za plej-of elitnog takmičenja.

Šta Partizan čeka u novembru?

Partizan u novembru ima savršenu priliku da popravi skor u Evroligi i da pokaže da je konkurent za plej-of. Četiri od pet utakmica u ovom mesecu igra kod kuće.

Ovako izgleda raspored Partizana u Evroligi u novembru:

  • 6. novembar Partizan - Makabi (20.45)
  • 11. novembar Partizan - Baskonija (20.45)
  • 17. novembar Partizan - Valensija (20.45)
  • 20. novembar Partizan - Bešiktaš (20.45)
  • 25. novembar - Dubai - Partizan (17.00)

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Tagovi

košarka KK Partizan Evroliga

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