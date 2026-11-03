Partizan zove navijače na mečeve Evrolige: Važan mjesec za crno-bijele, sad se odlučuje

Partizan u narednom periodu igra četiri utakmice kod kuće i nada se odzivu navijača i podršci.

Izvor: MN PRESS

Partizan je na devet dosadašnjih mečeva u Evroligi igrao šest u gostima. Sada se sve to "okreće" i u novembru će imati četiri meča kod kuće. Zato traži dodatnu podršku navijača u pokušaju da se vrati na pobjednički kolosijek.

Iz kluba su se oglasili i potvrdili da su puštene u prodaju karte za naredna tri meča, protiv Makabija, Baskonije i Valensije. Moći će da dođu do pojedinačnih ulaznica, ali i paketa za tri utakmice po povoljnijim uslovima.

Ekipi Đoana Penjaroje je potrebna dodatna podrška. Trenutno su na skoru 4-5 i dobrim rezultatima u Beograskoj areni bi se našli u situaciji da dođu do pozitivnog bilansa i da se vrate u borbu za plej-of elitnog takmičenja.

Šta Partizan čeka u novembru?

Partizan u novembru ima savršenu priliku da popravi skor u Evroligi i da pokaže da je konkurent za plej-of. Četiri od pet utakmica u ovom mesecu igra kod kuće.

Ovako izgleda raspored Partizana u Evroligi u novembru:

6. novembar Partizan - Makabi (20.45)

11. novembar Partizan - Baskonija (20.45)

17. novembar Partizan - Valensija (20.45)

20. novembar Partizan - Bešiktaš (20.45)

25. novembar - Dubai - Partizan (17.00)

Od sutra u prodaji ulaznice za tri naredne evroligaške utakmice!⚫️⚪️U ponedeljak, 02. novembra od 14 časova počinje prodaja ulaznica za tri naredne utakmice koje će Partizan Mozzart Bet igrati u Evroligi. Crno-beli će u Beogradskoj areni dočekati Makabi (06.11.), Baskoniju (11.11.) i Valensiju (17.11.) a pred navijačima će se u slobodnoj ponudi naći pojedinačne ulaznice kao i paketi za tri utakmice po povoljnijim uslovima. Prodaja će se vršiti putem sajta https://t.co/Cm3dSaLiuM , po potrebi na dan utakmice i na blagajni Beogradske arene. #KKPartizan #EuroLeague — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC)November 1, 2026

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