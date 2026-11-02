Karlik Džouns: "Razumijem navijače i ljubav prema Željku, ali nismo ga mi otjerali"

Karlik Džouns je u podkastu "Euroinsajders" pričao na mnoge teme, pa i o odlasku Željka Obradovića iz Partizana.

Izvor: EURO INSIDERS/Youtube/Printscreen

Karlik Džouns je za "Euroinsajders" pričao o odlasku Željka Obradovića iz Partizana. On je naglasio da je bio povrijeđen u vrijeme kada je Željko odlazio iz kluba, ali da je takođe bio jako iznenađen upadom navijača na trening.

"Kada sam se povrijedio nisam bio baš toliko uz tim, pa ne mogu mnogo da govorim. Imao sam štake i bilo je teško stalno biti tu. Ono što sam vidio jeste da je ekipa pozitivna. Frustrirana što gubi, ali atmosfera je bila okej. I Željko je bio takav, ništa drugačije se nije dešavalo. Bio je ljut naravno zbog serije poraza. Ne znam kada je sve krenulo po zlu. Poslije svega, navijači su se okrenuli protiv nas, došli su na trening i provalili u prostor gdje treniramo. Bili smo uplašeni za bezbjednost, odlazili smo u teretanu po tegove za slučaj da nam zatrebaju. Nismo željeli, ali mislili smo da ćemo morati da se branimo", rekao je Karlik Džouns.

Naglasio je da igrači nisu krivi što je najtrofejniji evropski trener svih vremena napustio Partizan.

"Ja sam bio na 'drugoj strani'. Navijači koji bi me vidjeli su mi željeli da se oporavim što prije, ali nisu tako reagovali na moje saigrače. Navijači su nam zviždali protiv Bajerna. Oni daju trojku, publika se raduje, mi damo trojku - publika zviždi. To je nešto najluđe što sam vidio. Razumijem navijače i ljubav prema Željku, ali nismo ga mi izbacili. On je otišao. Tih dana svašta sam vidio na društvenim mrežama i bio sam ljut sve dok nisam pričao sa Željkom. Neću reći o čemu smo pričali, ali poslije razgovora sam sve mnogo bolje razumio", rekao je on.

"Nisam znao ko je on"

Kada je dolazio u Beograd nije znao gotovo ništa o Partizanu, Željku Obradoviću, evropskoj košarci i tome šta da očekuje u glavnom gradu Srbije.

"Nisam znao šta me čeka. Kada su me kontaktirali odmah sam guglao da vidim utakmice i atmosferu i odmah sam znao da hoću da igram za Partizan. Agent mi je rekao da Željko hoće da igra sa mnom, ja sam samo rekao: 'Ko'? Nisam znao tada ko je Željko. Rekao mi je šta očekuje od mene. Razumio je mene i moju želju da igram u NBA ligi, ali rekao sam mu ako dođem, došao sam i igraću za njega. NBA ako se desi, desi se. Pomoglo je i što sam znao Dvejna Vašingtona, Sterlinga Brauna, Frenka Nilikinu i pomislio sam da je to dobra grupa. Kada sam završio razgovor sa Željkom pogledao sam ko je i samo pomislio: 'Da, to je to, nemam šta da razmišljam.'

Ljudi ovdje stvarno znaju i prate košarku. Dok sam se upoznavao sa Beogradom, vozio sam se sa spuštenim prozorima, uživao i stao na crveno svjetlo. Pogledao sam lijevo i motorista pored je skinuo kacigu i obratio mi se: 'Ti si Karlik Džons!' Pritom, u tom momentu nisam odigrao nijednu utakmicu. Okej, znali su me zbog Olimpijskih igara, ali to me je baš šokiralo. Tu sam bio dva dana. Odem u prodavnicu ljudi me prepoznaju, u restoranu mi govore sljedeći put sve na račun kuće i to mi je bilo ludo."

"Vidio sam svašta"

Vidi opis Karlik Džouns: "Razumijem navijače i ljubav prema Željku, ali nismo ga mi otjerali" Karlik Džons Karlik Džons na Kupu Radivoja Koraća Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MNPRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

Doživio je baklje, lasere, ubačene predmete...

"Nije me bilo briga. Ovo mi je treća godina ovdje i vidio sam svašta. Laseri tokom bacanja, u kupu sam imao dva penala za pobjedu. Gubili smo jedan razlike. Dok sam šutirao prvu, upaljač je proletio ispred mog lica i promašio sam. Rekli smo sudijama, ali nije se ponovilo. Nisam mogao da vjerujem da je to prošlo. Od tad sam spreman na sve. Navikao sam na flaše i kovanice. Navijači oba tima to rade, ali mislim da ne razmišljaju dovoljno. Zamislite da pogode nekog koga nisu htjeli ili igrača koji igra za njihov tim i povrijede ga.

Obožavam derbije, posebno na strani. Volim tišinu. Da se razumijemo, poštujem navijače Zvezde, kao i oni mene. Vide me na ulici, kažu da navijaju za Zvezdu, ali da vole da me gledaju. Razumijem da vole svoj tim i cijenim ih. Ne mrzim ni igrače Zvezde. Ne sviđaju mi se nešto mnogo, ali ih ne mrzim. Poštujem ih, imaju svoju priču, i oni su košarkaši. Volim derbije i to rivalstvo. Oba tima igraju srcem i volim kada pobijedimo na našem terenu, ali slađe je na gostujućem. Tiho je na tribinama i onda 1.000 tvojih navijača bukvalno vrišti i to je nevjerovatno."

Rekao je da ne voli ni crvene salvete u restoranu, a kamoli nešto drugo.

"Mislim da tako pokazujemo navijačima da želimo da budemo dio njihove kulture. Takav sam od početka. Ne prihvatam ništa crveno. Ne šaljite mi crveno srce. Šta god ima crveno na sebi, ne zanima me. Salvete u restoranu ne volim crvene nego tražim bijele. Tako se uklapamo i pokazujemo da volimo što smo ovdje. Nadam se i da igrači Zvezde ne vole ništa crno. Kada sam potpisao za Partizan okačio sam sliku na Instagram na kojoj sam u bijeloj majici na kojoj nešto piše crvenim slovima. Odmah sam dobio mnogo poruka u kojima su mi ljudi rekli da dobro izgledam, ali da ne nosim više to. I od tada - nema crvene boje."