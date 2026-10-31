Partizan mora da nauči da pobjeđuje bez Karlika: Slijedi mjesec odluke za crno-bijele, evo i zašto

Karlik Džouns je glavni igrač Partizana, ali ekipa mora da nauči da igra i pobjeđuje bez njega. U novembru ima idealnu šansu za dokazivanje.

Izvor: МN press

Partizan poslije devet odigranih mečeva ima skor 4-5 u Evroligi. Na duplom gostovanju je doživio dva poraza, prvo od Asvela u Lionu (82:75), pa onda i od Žalgirisa u Kaunasu (87:80). U Francuskoj je ispuštena šansa za pobjedu, ali su ova dva meča pokazala Đoanu Penjaroji na čemu će ekipa morati da radi.

Kratko i jasno - ekipa mora da nauči da igra i pobjeđuje bez Karlika Džounsa. U oba spomenuta meča se glavni igrač Partizana mučio, nije uspijevao da pronađe svoj šut. Dao je ukupno 14 poena, uz slabe procente šuta (6/19 za dva, 0/4 za tri). Imao je ukupno 12 asistencija, 9 skokova i 6 izgubljenih lopti.

U takvim situacijama ostatak ekipe mora da nađe način da pomogne. Da nadomjeste njegovo loše veče i da pronađu put do pobjede. Ukoliko to ne nauče ubrzo, situacija može dodatno da se zakomplikuje.

"Karlik nije pravi"

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Upravo je o Karliku i cijeloj toj situaciji pričao i bivši igrač Partizana Nikola Lončar. Svjestan je da Karlik ne može da odigra svaku utakmicu na vrhunskom nivou, da je normalno da bude oscilacija u pojedinim mečevima.

"Vidjeli smo da se Karlik bunio par puta, bio je opet malo nervozniji. Inače je miran, ali očigledno nije zadovoljan. Nije bio pravi, ali Partizan ne može stalno da računa na njega. Treba se navići da Karlik neće uvijek da bude na svom nivou. Možda se preopteretio u derbiju protiv Zvezde, pa sada nije mogao", rekao je Lončar.

Pojačanja moraju da se uklope što prije

Pogledajte 00:33 Antonio Rivs koš za pobedu na Spartak Partizan Izvor: TV Arena sport/Screenshot Izvor: TV Arena sport/Screenshot

Partizan je potvrdio da se Vanja Marinković vraća, kao i da će Derek Vilis i Tonje Džekiri biti još oko dvije nedjelje van terena. Zato je od velikog značaja da se Antonio Rivs i Robert Frenks što prije uklope u tim. Pokazali su neke dobre znakove, ali moraju da budu još agresivniji. Dobra vijest je da je Itan Tompson polako počeo da pokazuje svoje šuterske sposobnosti.

"Nemamo vremena za trening. Frenks nije prvi put u Evropi, bio je u Izraelu ranije. Rivsu je prvo iskustvo u Evropi sa FIBA pravilima i potrebno mu je vrijeme. Moraju da se uklapaju kroz utakmice što nije lako", poručio je Penjaroja.

Šta Partizan čeka u novembru?

Vidi opis Partizan mora da nauči da pobjeđuje bez Karlika: Slijedi mjesec odluke za crno-bijele, evo i zašto Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 15 / 15 AD

Partizan u novembru ima savršenu priliku da popravi skor u Evroligi i da pokaže da je konkurent za mjesto u plej-ofu elitnog takmičenja. Igra četiri od pet mečeva pred svojim navijačima i to je šansa za dokazivanje. Slična situacija je i u ABA ligi gdje tri od četiri meča igra u Beogradu (gostuje samo Zadru).

Ovako izgleda raspored Partizana u Evroligi u novembru:

6. novembar Partizan - Makabi (20.45)

11. novembar Partizan - Baskonija (20.45)

17. novembar Partizan - Valensija (20.45)

20. novembar Partizan - Bešiktaš (20.45)

25. novembar Dubai - Partizan (17.00)

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