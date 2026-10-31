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KK Partizan se oglasio zbog trojice povrijeđenih igrača: Jedna dobra i dvije loše vijesti

KK Partizan se oglasio zbog trojice povrijeđenih igrača: Jedna dobra i dvije loše vijesti

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Partizan se oglasio o zdravstvenom stanju kapitena Vanje Marinkovića, Dereka Vilisa i Tonjea Džekirija.

KK Partizan o povrijeđenim igračima Izvor: MN PRESS

Poslije dva poraza u duploj evroligaškoj nedjelji Partizan se oglasio. Stigle su najnovije informacije o stanju trojice povrijeđenih igrača - Vanje Marinkovića, Dereka Vilisa i Tonjea Džekirija. Prema tim informacijama stigla je jedna dobra i dvije loše vijesti.

Dobra je da će Vanja Marinković da bude na raspolaganju Đoanu Penjaroji već za meč sa Klužom, dok se Derek Vilis i Tonje Džekiri neće pridružiti ekipi još oko dvije nedjelje.

"Kapiten Partizana Vanja Marinković se u potpunosti priključio trenažnom procesu i na raspolaganju je treneru Penjaroji od naredne utakmice protiv Kluža. Nakon kontrolnih pregleda, ustanovljeno je da će se Derek Vilis biti u stanju da se priključi timu tokom druge nedjelje novembra. Tonje Džekiri je u procesu oporavka i njegova situacija se prati. U skladu sa reakcijom tijela na određenu terapiju, centar crno-bijelih će podizati intenzitet rada na treninzima. Okvirna procjena vremena do potpunog oporavka je oko dvije nedjelje", stoji u saopštenju kluba.

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Tagovi

KK Partizan košarka Vanja Marinković Derek Vilis Tonje Džekiri

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