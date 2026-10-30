Nikola Tanasković: "Ako hoćemo da pobjeđujemo, to ne smije da nam se ponavlja"

Košarkaš Partizana Nikola Tanasković analizirao je poraz od Žalgirisa u Kaunasu.

Izvor: Arena sport 1 Premium/Printscreen

Najbolji pojedinac Partizana na utakmici protiv Žalgirisa Nikola Tanasković nije mogao da bude zadovoljan poslije svoje najefikasnije evroligaške partije. Postigao je 19 poena uz pet skokova i uz to "ratovao" sa Jonasom Valančijunasom, ali je njegov tim zabilježio drugi poraz zaredom (87:80).

Krilni centar crno-bijelih je istakao da su ih loš početak i promašeni otvoreni šutevi skupo koštali u Kuanasu.

"Loš početak utakmice nas je dosta koštao, promašili smo dosta otvorenih šuteva i teško je pobijediti ovakvu ekipu ako ne pružiš ogromnu energiju i borbu", rekao je Tanasković u izjavi za "Arena sport".

Iako je zadovoljan svojom partijom, ostaje žal što nisu uspjeli da naprave "brejk" u Kaunasu, iako su se borili do samog kraja.

"Zadovoljan sam svojom partijom, ali bilo je nedovoljno da se dođe do pobjede", kaže Tanasković i zaključuje:

"Znamo šta nam je činiti, moramo da zbijemo redove. Već smo dvije utakmice loše počinjali i to moramo da promenimo, kako bi se nadali pobjedi."

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