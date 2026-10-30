Nikola Lončar: "Karlik nije pravi, naviknite se na to"

Nikola Lončar je poslije meča Partizana i Žalgirisa istakao da Partizan mora da nauči da pobjeđuje i bez Karlika Džounsa na najvišem nivou.

Izvor: Arena Sport/ Printscreen

Partizan je poražen u Kaunasu od Žalgirisa, a poslije meča je Nikola Lončar istakao da je ova utakmica ličila na onu sa Asvelom. Poslije dva neuspjeha u duplom kolu crno-bijeli su pali ispod crte na tabeli.

"Kada se sve sabere sa prvom utakmicom protiv Asvela ličile su utakmice. Partizan nije bio najbolji u situacijama kada je mogao da napravi priključak. Znamo da je protiv Asvela Partizan bio blizu pobjede, ali je tih 15:0 bilo ključno. Večeras je Partizan u nekoliko momenata mogao da dođe do priključka, ali na kraju krajeva mislim da je Partizan imao male šanse da preokrene ovu utakmicu sa ovakvom igrom i Karlikom u ovakvoj formi. Frenks pravi u bonusu faul na 10 metara, Tanasković pravi faul na 11 metara. Neke stvari koje su mogle da približe Partizan pobjedi nisu se desile večeras", rekao je Lončar.

Dva ključna napada?

Crno-bijeli su uspjeli da se vrate na 77:73, imali su dva napada da priđu na jedan posjed viška, ali na kraju nisu uspjeli to da urade. Tu je meč i prelomljen.

"Nije loše napao Partizan u ta dva napada. Slobodna bacanja, iskustvo... Agresivnost neka. Malo više poneseni tom dobrom igrom u odbrani iz prethodnih utakmica daje nam za pravo da budemo agresivniji u odbrani. Mislim da su sudije to dosta više kažnjavale večeras nego ranije, tako da možemo da imamo zamjerke na to."

Karlik nije pravi

Karlik Džouns opet nije odigrao dobar meč. Ipak moraće Partizan da nauči da igra i bez njega na nivou.

"Vidjeli smo da se Karlik bunio par puta. Međutim on je opet bio malo nervozniji. On je inače miran, ali očigledno nije zadovoljan. Nije bio pravi, ali Partizan ne može stalno da računa na njega. Večeras su se pojavili neki novi igrači. Tompson je bio dobar, Tanasković je bio fenomenalan. Za njega je ta mini turneja uspješna igrački, ali nažalost bez dvije pobjede. Mora još neko da dođe. Svaki igrač Žalgirisa je dao neke poene. Grigonis je kao peti strijelac, svi su imali od 5 do 7 poena što Partizan nije imao. Kada pogledamo statistiku sve je isto, manje-više. Ali veći je učinak cijele rotacije bio dovoljan da Partizan izgubi večeras. Treba se navići da Karlik neće da bude na svom nivou kako nije bio na posljednje dvije utakmice. Možda se preopteretio protiv Zvezde da mora da bude na maksimumu, pa sada nije mogao", rekao je Nikola Lončar.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!