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UŽIVO, ŽALGIRIS - PARTIZAN: Crno-bijeli moraju da pokažu karakter u Kaunasu 0
Žalgiris Partizan uživo prenos
Žalgiris Partizan uživo prenos
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UŽIVO, ŽALGIRIS - PARTIZAN: Crno-bijeli moraju da pokažu karakter u Kaunasu

Tok utakmice devetog kola Evrolige između Žalgirrisa i Partizana možete pratiti uživo na našem sajtu.

Košarkaši Partizana gostuju ekipi Žalgirisa u devetom kolu Evrolige, nakon što su u Francuskoj ostali bez goriva u posljednjih nekoliko minuta i na kraju nesrećno poraženi od Asvela.

Nisu uspjeli izabranici Đoana Penjaroje da iskoriste pobjednički impuls iz derbija, propustili su veliku šansu, a duel u Kaunasu je šansa da crno-bijeli pokažu karakter i da mogu mnogo bolje kada ne ide Karlika Džounsa...

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
18:10

Sastav Partizana

Olmen, Džouns, Vildoza, Tompson, Frenks, Tanasković, Stivens, Rivs, Hejs, Lakić, Pajola, Lovernj.

17:54

Partizan i dalje oslabljen

Najnovija pojačanja Antonio Rivs i Robert Frenks su na raspolaganju Penjaroji, dok se čeka povratak kapitena Vanje Marinkovića, Dereka Vilisa i Tonjea Džekirija.

17:54

Tomas Masijulis oprezan

"Naravno, postoje i nepoznanice. Na početku sezone igrali su jedni igrači, a sada u tim ulaze drugi. Biće sve bolji iz dana u dan, tako da moramo da se pripremimo i da znamo njihove prednosti, kao i šta žele i vole da rade na terenu", kaže trener Žalgirisa.

17:54

Šta očekuje Penjaroja?

"Ovo je potpuno drugačija utakmica i drugačiji tim. Oni, prije svega, imaju važne visoke igrače poput Valančijunasa, Tubelisa. Žalgiris je zaista iskusna ekipa i imaju uvijek odličnu atmosferu u hali. Što se nas tiče, moramo da napredujemo i bolje kontrolišemo loše momente u igri, koje smo imali i u prošloj utakmici, ali analizirali smo ih. Ovo je košarka, a već sutra imamo priliku da pružimo dobru partiju", rekao je Penjaroja u najavi meča.

Izvor: MN PRESS

17:53

Sterling Braun prvi put protiv Partizana

"Biće dobra utakmica, imaju dobre igrače. Igraju dobro, prošle nedjelje ostvarili su veliku pobjedu, nisam siguran šta su uradili večeras. Jedva čekam da vidim neke momke, posebno Karlika. Uzbuđen sam", rekao je Braun poslije pobjede protiv Virtusa.

Izvor: MN PRESS

17:52

Dobro došli!

Zajedno ćemo ispratiti utakmicu devetog kola Evrolige između Žalgirisa i Partizana. Meč startuje od 19 časova u Kaunasu.

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