UŽIVO, ŽALGIRIS - PARTIZAN: Crno-bijeli moraju da pokažu karakter u Kaunasu

Tok utakmice devetog kola Evrolige između Žalgirrisa i Partizana možete pratiti uživo na našem sajtu.

Košarkaši Partizana gostuju ekipi Žalgirisa u devetom kolu Evrolige, nakon što su u Francuskoj ostali bez goriva u posljednjih nekoliko minuta i na kraju nesrećno poraženi od Asvela.

Nisu uspjeli izabranici Đoana Penjaroje da iskoriste pobjednički impuls iz derbija, propustili su veliku šansu, a duel u Kaunasu je šansa da crno-bijeli pokažu karakter i da mogu mnogo bolje kada ne ide Karlika Džounsa...